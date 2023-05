My Hero ULTRA RUMBLE - la Open Beta inizia il 26 maggio

Unitevi alla lotta in My Hero ULTRA RUMBLE durante l’Open Beta Test che si terrà dal 26 maggio al 2 giugno per PlayStation 4 e PlayStation 5 (usando la retrocompatibilità). My Hero ULTRA RUMBLE è un gioco battle royale free-to-play che contrappone 24 giocatori divisi in squadre da 3 contrapposte in battaglie frenetiche per la vittoria. In questa Open Beta, i giocatori potranno scegliere tra 15 iconici eroi e villain dall’universo di My Hero Academia, tutti pronti a combattere usando il proprio quirk per essere l’ultimo a restare in vita.

Più personaggi saranno poi disponibili al lancio.

Una volta arrivati in una vasta arena, i giocatori dovranno sopravvivere e combattere – mentre al passare del tempo l’area di riduce – e nascondersi non è assolutamente un’opzione!

Ecco alcune feature che saranno provabili durante l’Open Beta Test:

I quirk possono essere potenziati trovando delle carte abilità sparse nel livello: tenetele d’occhio e non fatevele scappare!

Oggetti molto potenti possono essere ottenuti salvando o intimidendo i civili. Dipende da che personaggio è stato scelto!

Caricare l’indicatore Plus Ultra permetterà di scatenare un potere enorme e, forse, cambiare le sorti della battaglia!

Possono essere trovate delle carte per rianimarti. Non solo, sconfiggendo gli avversari si troveranno delle tessere, utili per poter rianimare i propri compagni di squadra e continuare la lotta!

Per il trailer con i personaggi:

https://youtu.be/Lm30M6uGg1Q







L’Open Beta Test sarà attivo dal 26 maggio alle 04:00 al 2 giugno alle 08:00 CEST.

My Hero ULTRA RUMBLE

sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Altre News per: heroultrarumbleopenbetainiziamaggio