Call of Duty supporta i veterani con il pacchetto Valchiria

La Stagione 3 Furiosa è ora disponibile in Call of Duty: Modern Warfare II, con la nuova mappa Alboran Hatchery 6v6, Mega-Infezione e Faccia a faccia 3v3 nel Multigiocatore, oltre al nuovo Koschei Complex nella modalità DMZ di Call of Duty: Warzone™ 2.0.



Mostra il tuo apprezzamento per i veterani militari lanciandoti in queste nuove esperienze e in molto altro ancora con il pacchetto Valchiria Call of Duty Endowment (C.O.D.E.), utilizzabile in Modern Warfare II e Warzone 2.0. Il pacchetto Valchiria rende omaggio alle veterane e all'importante contributo che esse danno ogni giorno alle forze armate. Oltre a questo, contribuirai direttamente alla missione di Endowment di collocare i veterani disoccupati e sottoccupati negli Stati Uniti e nel Regno Unito in posti di lavoro di alta qualità.

Pacchetto Valchiria C.O.D.E.

Acquista il pacchetto Valchiria per sbloccare subito i seguenti oggetti in gioco:





Skin operatore "Valchiria" per Roze

Progetto pistola "CPU"

Progetto fucile d'assalto "Guerriero alato"

Skin veicolo per elicottero leggero "Eagle Driver"

Portafortuna arma "Audacia"

Adesivo "Rimuovere prima del decollo"

Emblema animato "Tornado"

Un gettone PE giocatore doppi

Un gettone PE arma doppi

L'offerta è disponibile per un periodo limitato, perciò ottieni il pacchetto e supporta i veterani statunitensi e britannici finché sei in tempo!

Endowment raccoglie un milione di dollari nell'evento di gioco C.O.D.E.



All'inizio di maggio, i giocatori di Warzone 2.0 che hanno estratto almeno 30.000 $ in denaro in DMZ hanno contribuito a raccogliere 1 milione di dollari per Call of Duty Endowment nella prima sfida di estrazione a scopo benefico nel gioco. Continua a mostrare il tuo supporto durante il mese della riconoscenza ai militari acquistando il pacchetto Valchiria per aiutare ancora più veterani statunitensi e britannici a trovare un lavoro di qualità.





La Stagione 3 Furiosa è disponibile





La Stagione 3 Furiosa di Modern Warfare II e Warzone 2.0 ora è disponibile. Oltre a nuove mappe e modalità, l'aggiornamento di metà stagione ha portato la modalità classificata in Warzone 2.0, una serie di nuove funzionalità in Battle royale, l'episodio 3 di Incursione, nuove sfide mimetica e altro ancora.



Ottieni il pacchetto Valchiria C.O.D.E. per Modern Warfare II o Warzone 2.0 nel negozio di gioco e sconfiggi i tuoi nemici in qualunque sfida.









