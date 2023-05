The Sims 4 News

The Sims 4 introduce le opzioni alimentari ebraiche e svela il refresh della Famiglia Caliente. Disponibile da oggi!









EA e Maxis hanno svelato nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti per The Sims 4! A partire da oggi, gli alimenti ebraici saranno disponibili nelle cucine dei Sim di tutto il mondo... E la famiglia più civettuola e focosa, la Famiglia Caliente, ha appena ricevuto un importante aggiornamento.Grazie a questi nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti, i giocatori avranno l'opportunità di cucinare gli adorati cibi ebraici o di esplorare un patrimonio culturale e una cucina completamente nuove. I giocatori possono anche divertirsi con la storia della Famiglia Caliente, ricca di drammi.In The Sims 4, i giocatori possono scoprire il mondo degli amati cibi ebraici, ricreando le significative ricette di famiglia nel gioco o esplorando una cucina completamente nuova.Con questo nuovo aggiornamento, i giocatori avranno accesso a due piatti tradizionali ebraici che possono essere preparati e serviti nelle case dei loro Sims, tra cui la zuppa con polpette di matzah e il pane challah, entrambi originari dell'Europa orientale. C'è qualcosa da gustare per ogni Sim (e Simmer) ed è anche un ottimo modo per i giocatori di assaggiare alcune delle parti più amate del patrimonio culturale e della cucina ebraica.Anche la famiglia più civettuola e focosa dei Sims riceverà un importante aggiornamento in The Sims 4. Stiamo ovviamente parlando della Famiglia Caliente - Nina e Dina, un'esuberante coppia di gemelle, insieme a Katrina e al loro conoscente preferito, Don Lothario. I giocatori possono tornare a scoprire i nuovi aggiornamenti sulla vita scandalosa e piena di drammi delle sorelle Caliente, esplorando la storia che circonda la loro vita e altri importanti personaggi non giocabili del franchise di The Sims.I PNG continuano a svolgere un ruolo importante nel rendere ogni quartiere coinvolgente e vissuto, e la Famiglia Caliente continua a offrire intrattenimento ai fan di lunga data della serie e ai nuovi arrivati.

