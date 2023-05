Inter-Milan in diretta | IL GRANDE GIORNO E’ ARRIVATO! Oggi la semifinale di Champions League

Buona sera amici e amiche! Oggi è martedì, ma non un martedì qualsiasi… È IL MARTEDÌ DEI CAMPIONI !! Oggi sapremo chi sarà il primo finalista dell’edizione 2022-23, e quello che è chiaro è che sarà italiano e, per di più, della stessa città. Inter o Milan . Uno dei due sarà a Istanbul il 10 giugno, ma prima manca un salto, quello del ritorno oggi al Giuseppe Meazza.

Al momento gli interisti, guidati da Simone Inzaghi, partono in grande vantaggio dopo la sconfitta per 0-2 dell’andata che li avvicina ancora di più al gran finale. I ragazzi di Stefano Pioli saranno costretti oggi a compiere un’impresa spettacolare che li riporterà in finale 16 anni dopo.

Insomma, un menù spettacolare, pazzesco, con il ballo delle stelle, con quella musichetta che tante volte ci fa rizzare i capelli nella migliore competizione per club del pianeta. Domani toccherà a Manchester City e Real Madrid, ma quella sarà un’altra storia...CONTINUA A LEGGERE

