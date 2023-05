Red Bull Kumite - torneo di Street Fighter - arriva in Sud Africa

L’attesissimo torneo di Street Fighter torna in grande stile con l’edizione sudafricana, che si terrà dal vivo sul campus dell’Università di Pretoria. Dall’ 1 al 2 luglio, l’evento vedrà riuniti i migliori giocatori della scena esport per incoronare il primo campione mondiale di Street Fighter, offrendo agli spettatori un’esperienza emozionante e ai concorrenti una competizione di alta qualità



Londra, maggio 2023: Red Bull Kumite, il celebre torneo di Street Fighter, fa il suo ritorno nei circuiti esport con l’edizione Red Bull Kumite South Africa! Il torneo si preannuncia come uno dei più grandi eventi di questo genere mai tenuti sul suolo africano, dove l’1 e 2 luglio saranno infatti riuniti i migliori giocatori del mondo per la prima competizione dopo l’attesissima uscita di Street Fighter 6. La prestigiosa competizione offrirà agli spettatori un’esperienza mozzafiato, con match avvincenti ad alto tasso di adrenalina garantita dalla partecipazione dei campioni internazionali di questa disciplina.



Red Bull Kumite South Africa vedrà 16 dei migliori concorrenti di Street Fighter affrontarsi in una sfida dal vivo per contendersi il titolo di vincitore del primo grande torneo dedicato a Street Fighter 6, oltre a un montepremi di €50,000! 15 partecipanti saranno selezionati tramite invito e annunciati nelle prossime settimane, mentre il sedicesimo giocatore dovrà conquistarsi un posto durante un Last Chance Qualifier: tutti gli sfidanti che si sentono all’altezza potranno dimostrare le loro capacità registrandosi al torneo di qualificazione qui e contendersi l’occasione di partecipare a uno degli eventi esport più attesi dell’anno



Gli appassionati di tutto il mondo avranno la possibilità di assistere alle finali sudafricane per ammirare i più grandi nomi della comunità dei giochi di combattimento competere in una battaglia epica: per l’occasione, il ring principale dell’evento diventerà una vera e propria gabbia in cui i combattenti si daranno battaglia fino a quando non sarà decretato un vincitore! 1.000 fan potranno assistere alla finale LAN, che sarà trasmessa in diretta dall’Università di Pretoria. I biglietti sono disponibili per l’acquisto qui.



La prestigiosa competizione, inizialmente organizzata a Parigi dal 2015 al 2018, è stata trasferita in Giappone nel 2019, in onore della “casa spirituale” di Street Fighter. Nel 2021, il Red Bull Kumite ha avuto luogo sia a Londra sia a Las Vegas, prima di fare tappa in Sud Africa nel 2023. Nel corso del 2021, la celebre competizione esport ha visto Nathan “Mister Crimson” Massol diventare campione a Londra, in una finale emozionante contro Derek “iDom” Ruffin. Successivamente, nel corso dello stesso anno, al Red Kumite Las Vegas, la vittoria è stata conquistata da Bejamin “Problem X” Simon in una combattuta finale contro Sim “NL” Gun.



L’evento vedrà il supporto dei principali attori del settore per garantire ai concorrenti le migliori attrezzature possibili. In occasione di Red Bull Kumite South Africa, AGON di AOC, leader mondiale nella produzione di monitor da gaming, si unisce come partner ufficiale per fornire ai giocatori una straordinaria chiarezza visiva e una frequenza di aggiornamento ultraveloce. Per seguire la diretta dell’evento l’1 e 2 luglio, basterà collegarsi al canale



Twitch di Red Bull o al canale YouTube RedBullGaming.

Altre News per: bullkumitetorneostreetfighterarrivaafrica