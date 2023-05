Asmodee al Play di Modena e al Salone Internazionale del Libro di Torino

Gli appassionati del gioco da tavolo potranno visitare lo stand di Asmodee Italia in entrambe le prestigiose fiere, che si svolgeranno durante lo stesso periodo.



Asmodee Italia è lieta di annunciare la propria partecipazione a entrambe le più importanti fiere, dell’editoria e del mondo ludico, che si tengono in Italia nel mese di maggio e che radunano decine di migliaia di appassionati: il Salone Internazionale del Libro di Torino e il Play Festival del Gioco di Modena.Asmodee Italia al Play, 19-21 maggio 2023 - PAD. A, STAND A39Al Play, lo storico Festival del Gioco che si tiene puntualmente ogni anno a Modena, Asmodee Italia sarà presente con uno stand munito di area shop, in cui gli appassionati dei giochi da tavolo potranno acquistare tutti gli amati titoli che compongono il proprio catalogo. Inoltre, lo stand sarà circondato da una vasta area demo, dove gli intervenuti al Play potranno sedersi ai numerosi tavoli a disposizione e provare, in collaborazione con le associazioni ludiche La Contea e Officina ludica, il nutrito elenco di titoli presenti, una selezione tra quelli diventati ormai dei classici e le più recenti novità.Questi i titoli presenti:ATTENZIONE: non è prevista la prenotazione ai tavoli demo, sarà possibile prendere posto per partecipare alle sessioni di gioco man mano che si liberano.Allo stand di Asmodee Italia sarà possibile anche acquistare in anteprima anche Le Cronache di Avel - Nuove Avventure, la tanto attesa espansione per il Gioco dell’Anno Le Cronache di Avel. Per l’occasione, presso lo stand, il giorno sabato 20 alle ore 11:00 e alle ore 15:00 sarà possibile incontrare Przemek Wojtkowiak, l’autore del gioco, che si renderà disponibile a giocare con il pubblico e a firmare lecopiedi Le Cronache di Avel e della nuova espansione.Przemek Wojtkowiak è nato e vive in Polonia e gioca e colleziona giochi da tavolo dal 2008. Il suo primo gioco, The Sanctuary, è stato pubblicato nel 2017 e da allora ha ideato più di una dozzina di giochi, pubblicati da vari editori. Ha scritto articoli sul game design ed è formatore e docente al Designer Camp. Lavora quotidianamente presso Rebel Studiocome sviluppatore e autore. Nei giochi da tavolo apprezza il design pulito e la frenesia che si prova in partita.Inoltre, durante le giornate del Play, allo stand di Asmodee Italia sarà possibile provare e in anteprima il gioco da tavolo Cangaceiros, di Ergoludo Games. Il gioco sarà anche in vendita, sempre in anteprima, l’uscita ufficiale è prevista per la seconda metà di giugno. Per l’occasione, sarà possibile giocare con Roberto Prestrin, l’autore del gioco, che si renderà disponibile anche per un momento di firmacopie.Sarà possibile provare il gioco in anteprima e incontrare Roberto Prestrin presso lo stand di Asmodee Italia nei seguenti giorni e orari:Educatore e game designer, con Roberto Prestrin dal 2000 svolge attività di animazione con i giochi da tavolo. Dal 2008 frequenta il circuito IDEAG e, dal 2013, con la sua associazione "Coccinelle Rosa" organizza Ideag Nordest.Pubblica con Yemaia e CMON Dojo Kun e Kick Ass. Nel 2023 esce Cangaceiroscon Ergo Ludo Editions, gioco protagonista di una mostra presso l'Ambasciata del Brasile a Roma, a Piazza Navona, durata un mese.Ricordiamo che l’area di Asmodee Italia al Play è ubicata nel Padiglione A, Stand A39.Asmodee Italia al Salone Internazionale del Libro, 18-22 maggio 2023 - PAD. 2, STAND H52Al Salone Internazione del Libro di Torino, la storica e più importante fiera dell’editoria di Italia e una delle più importanti in Europa, Asmodee Italia sarà presente con uno stand dedicato alla vendita dei prodotti del proprio catalogo. Durante il Salone Internazionale del Libro non sarà presente un’area demo, non sarà possibile, quindi, provare i titoli presenti in vendita.Durante la fiera, allo stand di Asmodee Italia sarà distribuito, in collaborazione con D&F – Docenti e Formazione, del materiale informativo riguardante tutta una serie di corsi online rivolti a docenti e formatori, per utilizzare i giochi da tavolo di Asmodee come strumento didattico di primaria importanza. I suddetti corsi, accreditati al MIUR, possono essere acquistati con la carta dei docenti e in occasione del SaloneInternazionale del Libro potranno essere acquistati con uno sconto dedicato del 20%.Ricordiamo che lo stand di Asmodee Italia al Salone Internazionale del Libro è ubicato nel Padiglione 2, Stand H52.

