Quattro consigli per usare al meglio il tuo iPhone: trucchi e funzioni nascoste

Con oltre 1.3 miliardi di utenti iOS raggiunti nel 2023, l’iPhone è senza dubbio uno dei modelli di smartphone più diffusi. C’è chi ne apprezza soprattutto le prestazioni, chi la possibilità di sincronizzare dati e file in modo da averli a disposizione sempre e ovunque, chi ancora i profili di sicurezza e la garanzia di un servizio assistenza eccellente. Quello di cui chiunque ha provato un device Apple non riesce più a fare a meno, però, è un’esperienza utenti fluida e senza uguali: sembra strano a dirlo, così, ma ci sono trucchetti ignoti ai più che potrebbero rendere ancora più soddisfacente l’esperienza d’uso degli smartphone di casa Apple. Scopriamo insieme i segreti dell’iPhone con i consigli di CertiDeal.

Come aumentare le performance del proprio iPhone in quattro mosse

Il primo dei quattro trucchi per un uso pro dell’iPhone è quello che permette di far durare di più la batteria, utile soprattutto per i modelli più vecchi e con autonomia di carica inferiore. Dalle impostazioni dell’iPhone, basta selezionare quelle legate all’Accessibilità e più nel dettaglio agli Effetti Schermo e quindi procedere a ridurre i movimenti disattivando gli Effetti iMessage Automatici e la Riproduzione Automatica Anteprime. Per assicurarsi una durata ancora maggiore della batteria, come in qualsiasi altro smartphone, si può disattivare anche l’esecuzione in background sul proprio iPhone di tutte o di alcune app, modificando in questo caso le impostazioni generali del telefono.

Molti dei segreti dell’iPhone rivelati nel tempo riguardano l’app per i messaggi. Nelle versioni più recenti di iOS, per esempio, si possono fissare media o link nelle chat in modo da ritrovarli più velocemente. Grazie alla funzione Crea un’automazione personale, con un po’ di pratica, si può programmare l’invio automatico di un messaggio. Uno dei trucchi più interessanti, però, è quello che permette di creare uno shortcut per le frasi – più lunghe – che si usano comunemente nei messaggi: dalle impostazioni generali del telefono, basta modificare quelle riguardanti la Tastiera, attivando la Sostituzione Testo e scegliendo combinazioni alfanumeriche personalizzate per ciascuna delle frasi in questione.

Se tra le cose che preoccupano di più gli utenti Apple ci sono le strane icone visualizzate sullo schermo dell’iPhone, altro trucchetto molto apprezzato è quello che permette di realizzare delle sorte di cartelle o finestre nella schermata principale del dispositivo. Basta sovrapporre, tenendo premuto mentre li si trascina uno sull’altro, i diversi widget delle app che si intendono inserire nella cartella. Sarà più facile in questo modo ritrovare subito le proprie applicazioni ed eliminare quelle dubbie.

Anche la fotocamera dell’iPhone ha molte più funzionalità nascoste di quanto si immagini. C’è quella che permette di aprirla anche a telefono bloccato, per esempio, e quella che permette di salvare foto e video in alta definizione in modo che non perdano di qualità anche quando condivisi tramite WhatsApp o altre app di messaggistica istantanea. Live Text è, però, la novità che non tutti conoscono e che permette con un solo tap di copiare e incollare il testo presente in ciò che inquadra la fotocamera: il tasto si trova in basso a destra una volta aperta l’applicazione ed è presente in tutte le versioni di iOS dalla 15 in poi.

