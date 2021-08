Consigli e trucchi per un trasloco senza stress

Prepararsi al trasloco



Se organizzi le tue cose in anticipo, il giorno del trasloco non sarà difficile. Ordina i tuoi vestiti e dona o vendi, se possibile, quelli che non indossi più. Considerando le innumerevoli cose da fare, questa è molto probabilmente quella più semplice. Oltre ai vestiti, liberati anche di tutto ciò che non ti serve più. Una volta fatto, impacchetta le tue cose utilizzando del pluriball o gli stessi vestiti e sistema tutto nelle scatole. Sul lembo interno di ognuna, specifica cosa hai imballato in modo che quando la aprirai saprai automaticamente cosa c'è dentro.

Assicurati di scrivere su tutti i lati esterni la stanza in cui andrà posizionata la scatola. Tutti tendiamo a scrivere con un pennarello sopra le scatole, ma non è la scelta migliore. Scrivendo sui lati, saprai dove tutto deve andare, anche se le scatole sono impilate una sopra l'altra.

Assumi una baby sitter. Se hai bambini piccoli o animali domestici, Prendi accordi per fare in modo che possano trascorrere le giornate di preparazione al trasloco con qualcuno di fidato. Questo ti permetterà di concentrarti su tutto ciò che c'è da fare.



Trova una ditta di traslochi affidabile



Assicurati di trovare un'azienda di traslochi affidabile se ti trasferisci nella stessa città e di ottenere un'assicurazione separata da quella che offrono in genere, soprattutto se devi trasportare oggetti e mobili costosi.



Al momento del contatto cerca di essere flessibile sulla data. Chiedi quali sono i giorni migliori della settimana (di solito dal lunedì al mercoledì) per spostarti nella nuova residenza, ti costerà meno. Se cambi città, chiama delle ditte di traslochi locali, quelle più vicino al posto in cui ti trasferirai, che conoscono bene i regolamenti sulla viabilità, di parcheggio del posto e se c'è necessità per esempio di un'autorizzazione per installare il montacarichi su strada.



Il trasloco è già di per sé un calvario, poiché richiede pazienza, organizzazione e calma, soprattutto nei casi in cui ci si traferirà in una città diversa con zone a traffico elevato o al contrario con centri storici chiusi al traffico. Un trasloco comporta un cambiamento di vita che a volte è professionale, a volte personale, a volte entrambe le cose. Questo effetto è decuplicato quando ci si sposta in città particolari densamente trafficate o, al contrario, in zone con restrizioni del traffico o regolamenti particolari.



Dopo il trasloco

Ringrazia gli addetti che ti hanno aiutato, il trasloco è uno sforzo collettivo, quindi non dimenticare di ringraziarli.



Disimballa una scatola alla volta. Per prima cosa apri "la scatola di sopravvivenza" che avrai accuratamente preparato contenente per esempio lo spazzolino da denti, shampoo, pigiama e beni di prima necessità. Usa un contenitore trasparente, se puoi, per avere tutto sotto controllo e inseriscici tutto l'essenziale per i primi giorni di permanenza al tuo nuovo indirizzo: sapone, disinfettante per le mani, materiali per la pulizia, attrezzi, caricabatterie per cellulari e laptop, sacchetti della spazzatura, utensili, asciugamani, lenzuola, ecc.



Riorganizza la tua nuova casa e sistemati pacificamente. Seguendo questi semplici consigli potrai sistemare le tue cose ed organizzare la tua nuova casa con calma e senza stress.

