BANDAI NAMCO ITALIA DISTRIBUIRÀ LA GUIDA UFFICIALE DI THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM





Bandai Namco Entertainment Italia è lieta di confermare che tutti gli appassionati potranno – dal 16 giugno 2023 – mettere le proprie mani sull’unica GUIDA UFFICIALE COMPLETA (totalmente localizzata in italiano) dell’attesissimoThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La guida, realizzata con la cura e la profondità che contraddistingue i prodotti diPiggyback, è già prenotabile nella sua Edizione da Collezione oppureStandard.

GUIDA UFFICIALE COMPLETA – EDIZIONE DA COLLEZIONE (disponibile dal 16 giugno 2023): pagine 496, a colori. L'Edizione da collezione ha una copertina rigida ed è stampata su carta di qualità superiore.

GUIDA UFFICIALE COMPLETA (disponibile dal 16 giugno 2023): pagine 496, a colori

La guida ufficiale completa di

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

è un volume imperdibile che copre tutti gli elementi del gioco: dettagli su ogni sfida ed enigma, soluzioni, l’atlante di Hyrule; il modo migliore per terminare l'intera avventura e godersi al meglio questo capolavoro.

