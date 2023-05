The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a oltre 10 milioni di copie vendute

Nei tre giorni dal suo lancio, venerdì 12 maggio, The Legend of Zelda: Tears of theKingdom perNintendo Switch ha venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo,diventando il gioco più venduto della serie Legendof Zelda. The Legend of Zelda: Tearsof the Kingdom è anche il gioco più venduto per Nintendo Switch in Europa eil gioco Nintendo più venduto in Europa per qualsiasi sistema nella storiadell'azienda.

“Nelsuo settimo anno, lo slancio di Nintendo Switch continua con forza, comedimostra questo lancio da record,” ha dichiarato il presidente di Nintendoof Europe, Stephan Bole. “Siamo moltograti per il supporto dei fan di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enon vediamo davvero l'ora di vedere le loro avventure e creazioni mentreviaggiano verso Hyrule.”

In questo sequel di The Legend of Zelda: Breath of theWild, igiocatori possono creare il loro percorso attraverso le sconfinate distese diHyrule e sulle misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli. Scoprinuove destinazioni, pericoli, panorami ed enigmi che per essere superatirichiederanno ingegno e intraprendenza. Sarà necessario sfruttare il poteredelle nuove abilità di Link per contrattaccare contro le forze malvagie cheminacciano il regno.

La serie di giochi di azione eavventura The Legend of Zelda èiniziata oltre 35 anni fa con il titolo originale The Legend of Zelda per Nintendo Entertainment System nel 1987*1. Nei panni dell'eroicoLink, i giocatori intraprendono un'avventura combattendo nemici e scoprendomisteri nascosti in vasti campi e sotterranei. A marzo 2023, la serie havenduto oltre 130 milioni di unità in tutto il mondo.

Con quest’ultimo capitolo, la saga di The Legend of Zelda si afferma quindi come un mito, un fenomeno di portata globale che unisceindistintamente sotto la sua ala milioni di persone di tutte le età.

Lo dimostrano le iniziative degliappassionati che da sempre si accavallano una dietro l’altra per celebrarequella che è diventata una vera e propria roccaforte della cultura pop. Unapassione che si esprime in tutte le forme, assumendo la sagoma di chi laveicola e sfiorando ormai tutti gli ambienti. Un fenomeno a 360° che harecentemente visto spuntare delle edicolevotive dedicate alla principessa Zelda posizionatetra le strade e i quartieri di Napoli in concomitanza con lo svolgimento diCOMICON Napoli, manifestazione durante la quale si è tenuto un raduno dedicatoall’uscita di The Legend of Zelda: Tearsof the Kingdom che ha coinvolto anche alcuni dei creator più influentidell’ambiente.







Un mito che ha spinto i foodinfluencer romani noti come 2men.1kitchen a ricreare la Zuppa dell’Amore(Creamy Heart Soup) prendendo ispirazione direttamente dal videogioco. Unaleggenda inclusiva che ha portato all’avverarsi del progetto patrocinatodall’Ente Nazionale dei Sordi e dal Comitato Giovani Sordi Italiani che havisto i giovani sordi inaugurare lalingua dei segni italiana dei videogiochi. Tutte queste iniziative sono latestimonianza che ogni occasione è buona per essere fan di The Legend of Zeldae per sfruttare questo strumento di connessione non solo per creare motivo diintrattenimento, ma anche per veicolare messaggi di inclusione e solidarietà.

