Votate per i due kit in arrivo in The Sims 4

EA e Maxis vogliono l’opinione dei Simmers! Sono stupiti dagli incredibili modi in cui i giocatori si esprimono in The Sims 4 e proprio a loro chiedono di votare quali temi preferiscono che vengano presi in considerazione per i prossimi lanci.

Ci sarà un solo turno di votazione, quindi assicuratevi di prendere le vostre decisioni! Abbiamo due interessanti opzioni tematiche tra cui scegliere sia per Crea un Sim Kit che per Modalità Costruisci kit. I giocatori avranno tempo fino a domenica 22 maggio alle 04:00am CEST per esprimere il proprio voto. I temi vincenti appariranno in una futura versione dei kit.

Le votazioni sono aperte qui!





I giocatori devono innanzitutto decidere se preferiscono la luce o il buio. I Simmers possono liberare la loro luce interiore e la loro energia luminosa con il STILE RAINBOW CORE, che è immerso in colori divertenti e vibranti con un'ampia gamma di motivi luminosi e allegri che aggiungono un po' di sole alla vita di un Sim. I giocatori possono anche abbracciare il loro lato oscuro e votare per la moda GOTH, tagliente e misteriosa, per catturare l'aura cupa dei Sims più lunatici.





I giocatori dovranno quindi scegliere se amare il passato o guardare al futuro! Possono infatti scegliere CASTELLO MEDIEVALE per creare il loro regno perfetto pieno di grandezza e maestosità con un castello al centro. I Simmers possono anche decidere di votare per il FUTURISMO HIGH TECH, se sono ispirati da un'architettura fuori dal mondo, caratterizzata da esterni in metallo lucido e accenti luminosi che costituiscono una base perfetta per i Sims in visita da un altro pianeta.