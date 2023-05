GYLT di Tequila Works in arrivo per Console e PC

Tequila Works, lo studio che ha realizzato RiME e l’imminente Song of Nunu: A League of Legends Story oltre a tanti altri titoli, annuncia oggi che il 6 luglio l’horror game GYLT arriverà su nuove piattaforme. Dopo la release esclusiva per Google Stadia nel 2019, il gioco sarà presto disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC.

Date forma alle vostre paure, e temetele



Ambientato in un mondo inquietante e malinconico, GYLT è una storia inquietante che mescola fantasia e realtà in un luogo surreale dove gli incubi diventano reali. Nascondetevi da terribili creature o scegliete di affrontarle mentre trovate la vostra strada attraverso le sfide di questo mondo malvagio. I giocatori intraprendono un viaggio in cui affrontano le loro peggiori paure e si confrontano con l'impatto emotivo delle loro azioni.

TRALER QUI



Il gioco è già disponibile nella wishlist di Steam e in pre-order per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series e Xbox One.

