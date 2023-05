Omicidio di Danjela Neza : il reo confesso e la verità dietro una storia d'amore finita male

La notte tra venerdì e sabato a Savona si è consumato un Omicidio che ha sconvolto l'opinione pubblica. Danjela Neza, una giovane albanese di 28 anni, è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria. Il colpevole è stato subito identificato: Sefayou Sow, un giovane guineano di 27 anni che si è costituito spontaneamente alle autorità.

Secondo la sua ricostruzione dei fatti, i due si erano dati un appuntamento per chiarirsi dopo la fine della loro relazione, ma il confronto è degenerato in un litigio che ha portato Sefayou a sparare alla sua ex compagna. Ora deve rispondere di Omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina.

Le indagini sono ancora in corso per capire come Sefayou sia riuscito a procurarsi l'arma e per fare luce su altri dettagli poco chiari. La vittima, che aveva un passato di reati contro il patrimonio e spaccio, aveva ricevuto un ammonimento per violenza domestica, ma non risultano episodi di violenza con Sefayou fino alla notte dell'Omicidio.

La Squadra mobile di Savona sta lavorando per ricostruire la verità dietro questo tragico evento, che sembra essere stato scatenato da una storia d'amore finita male.

