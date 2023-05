Incidente mortale a Ravello : autista di autobus gran turismo precipita

È con grande tristezza che riportiamo la tragica notizia dell'Incidente avvenuto ieri intorno a mezzogiorno a Ravello, in provincia di Salerno, che ha causato la morte dell'autista di un autobus gran turismo. Il veicolo ha fatto un salto di circa venti metri, terminando la sua corsa nel letto del torrente Dragone, a breve distanza dal luogo dell'Incidente.

L'autobus stava percorrendo la strada provinciale 55, una strada panoramica che collega Ravello a Castiglione. È avvenuto nei pressi di un tornante nella località di Cigliano. Durante la discesa, l'autobus ha improvvisamente perso il controllo, superando il parapetto stradale e schiantandosi contro il muro di una casa situata al di sotto del livello della strada.

Al momento, le prime informazioni indicano che a bordo dell'autobus era presente solo l'autista. Il conducente, identificato come F.N., un trentenne, era il figlio del titolare della società di trasporto turistico con sede ad Agerola. Purtroppo, il suo corpo è stato trovato senza vita nel letto del torrente Dragone.

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate sul luogo dell'Incidente, e sono in corso con l'ausilio di un elicottero. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dell'autista prima dell'Incidente, ma le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause dell'accaduto.

L'intera comunità locale è scossa da questa tragedia, e si unisce nel dolore alla famiglia dell'autista e alla società di trasporto coinvolta. Sarà fondamentale un'indagine approfondita per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico Incidente e per prevenire eventi simili in futuro.

Speriamo che l'autista venga ricordato come un professionista dedicato e che la sua morte tragica sensibilizzi l'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza stradale e del controllo costante dei veicoli commerciali.

Altre News per: incidentemortaleravelloautistaautobusgranturismo