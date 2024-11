Quartu Sant'Elena: Aggressione Violenta per una Lite sulla Precedenza, Uomo di 48 Anni in Rianimazione

Il 23 ottobre 2024, a Quartu Sant'Elena, un diverbio per una precedenza non concessa ha degenerato in un'aggressione violenta. Un uomo di 48 anni, mentre viaggiava in auto con la moglie, ha avuto una discussione con due adolescenti di 18 e 17 anni. La lite è rapidamente sfociata in un pestaggio, con l'uomo colpito ripetutamente con calci e pugni, anche mentre era a terra privo di sensi. La moglie, affetta da una grave patologia, ha assistito impotente all'accaduto e ha immediatamente allertato il 112.

Trasportato d'urgenza in ospedale con codice rosso, l'uomo è attualmente ricoverato in Rianimazione, con condizioni che richiedono un monitoraggio costante. Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno portato all'arresto del 18enne, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per il 17enne, è stato disposto il trasferimento in una comunità per minori.