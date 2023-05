Bezior X1000: La mountain bike elettrica pieghevole è in offerta

Non perdere l'occasione di regalarti una mountain bike elettrica di qualità a un prezzo conveniente con il codice promo!

Vuoi acquistare una bici elettrica di buona fattura, ma il tuo budget è piuttosto limitato? Bene, ci sono buone notizie perché la ebike Bezior X1000 è in vendita promozionale! È una mountain bike elettrica pieghevole che ha tutto ciò di cui hai bisogno, a partire dal suo aspetto.

Bezior X1000 e la bici elettrica leggera, pieghevole e pratica

La Bezior X1000 è una mountain bike (MTB) elettrica che ha la particolarità di essere pieghevole. La sua struttura integrale in alluminio è stata progettata per essere facilmente ripiegata in pochissimo tempo. La struttura in questione ha anche il vantaggio di essere sia leggera che resistente: pesa solo 25 kg e può sostenere un peso massimo di 200 kg.



L'altezza del sedile è regolabile per un uso confortevole, indipendentemente dall'altezza tra 1.65 e 1.9). Sempre per il massimo comfort, la bici ha pneumatici larghi da 26 pollici, che assorbono efficacemente gli urti. Il tutto è completato da un freno a disco idraulico ZOOM H875 power-off per viaggiare in tutta sicurezza.

Potenza e autonomia

La mountain bike elettrica Bezior X1000 ha una batteria rimovibile e potente: una Panasonic 48V 12.8Ah, che le consente di offrire un'autonomia fino a 100 km a seconda della modalità di assistenza scelta. A questo si aggiunge un motore da 1000 W che permette di guidare fino alla velocità massima di 40 km/h.

La carica della batteria della bici è rafforzata grazie a un ingranaggio integrato che migliora il tasso di conversione e previene così la perdita di energia mentre la batteria, impiega tra le 4 e le 6 ore per ricaricarsi completamente e ottimizzare le prestazioni della bici.

Cinque livelli di assistenza

Con la mountain bike elettrica Bezior X1000, si può scegliere tra tre modalità di viaggio: modalità elettrica, modalità di assistenza elettrica o modalità di guida. Per quanto riguarda la modalità di assistenza, offre 5 livelli, oltre a 27 diverse velocità.



La bici dispone anche di un sistema di rilevamento della potenza del pedale e della velocità che le consente di ottimizzare automaticamente il comfort di guida. Si possono anche seguire i dati di guida tramite il display LCD in dotazione alla bici.

Bezior X1000: Dove acquistarla in offerta?

La mountain bike elettrica è già in sconto al prezzo di 999,00 euro e utilizzando il codice: F7WQ68 si ottiene un ulteriore sconto del 5% qui sul sito GOGOBEST.



A renderla ancora più conveniente è la consegna è gratuita ovunque in Europa. La bici nuova di zecca verrà consegnata a casa in pochi giorni. Non aspettare per approfittare di questo grande affare. La promozione dura solo pochi giorni, non perdere l'occasione!

