Hisense presenta l'innovativo speaker Party Rocker One

Lo speaker che anima le feste con potenza, colore e autonomia

Il nuovo Party Speaker offre 300 watt di potenza, 15 ore di durata della batteria, ricarica wireless per smartphone, modalità karaoke e giochi di luce che amplificano il divertimento

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta in Italia Party Rocker One, un Party Speaker che offre il meglio della tecnologia Hisense ed è pensato per tutti coloro che amano animare le feste con tanta buona musica e divertimento.

Party Rocker One si presenta con un look moderno, giovane e grintoso, in linea con i gusti e le aspettative del pubblico cui si rivolge. Ciò che garantisce un’esperienza sonora coinvolgente sono la potenza di 300W, la configurazione a doppio woofer, i 5 giochi di luce basati sul ritmo della musica e la modalità karaoke integrata, che dà un tocco di ulteriore divertimento e spensieratezza alle feste tra amici. Grazie alla batteria integrata con autonomia di 15 ore, gli utenti potranno godersi la musica per tutta la durata del Party senza preoccuparsi di dover controllare o ricaricare l’apparecchio.

Tra le caratteristiche più interessanti di Party Rocker One figurano poi il pad integrato per la ricarica wireless degli smartphone, così da non dover mai interrompere il divertimento per cercare una presa di corrente, e la protezione IPX4 sul pannello superiore, che durante le feste in piscina o in spiaggia toglie ogni preoccupazione sugli effetti di eventuali gocce e schizzi d’acqua. Tutto ciò, in aggiunta alla connettività bluetooth, al display LED, alla radio integrata e alla funzionalità di sincronizzazione TV, per effetti di luce ancor più dinamici e coinvolgenti.

Disponibilità e prezzo al pubblico

Hisense Party Rocker One è disponibile su Amazon e lo sarà presto nei punti vendita della grande distribuzione con un prezzo consigliato al pubblico di 279 euro.

