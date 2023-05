Proscenic BM300 Baby Monitor Recensione

Esitino moltissimi baby monitor di svariati marchi e prezzi. I baby monitor sono dispositivi per il monitoraggio che permettono ai genitori di controllare a distanza i loro bambini. Quindi, dei prodotti per che servono per la sicurezza che fanno dormire sonni tranquilli a chi li usa. Oggi vi parlo del Proscenic BM300 Baby Monitor, un prodotto dalla qualità prezzo imbattibile. Fin dalla sua fondazione, nel 2013, Proscenic si dedica a fornire agli utenti le migliori soluzioni, prodotti e servizi riguardanti gli elettrodomestici intelligenti. Negli anni ha lanciato con successo una serie di prodotti come robot pulitori, aspirapolvere senza filo, friggitrici, purificatori d’aria, ecc. Nel 2016 ha ottenuto la certificazione nazionale di impresa high-tech che gli ha permesso possedere decine di diritti di proprietà intellettuale.



Il prodotto arriva dentro una scatola molto compatta bene imballata di colore bianco con scritte blu e nere. All'interno della confezione troviamo la fotocamera, il monitor, un cavo Micro-USB per l'alimentazione della fotocamera, un cavoper il monitor, due alimentatori, una staffa, un set di tasselli per il fissaggio e i manuali per l'utente in lingua italiana. I materiali sono in plastica di ottima fattura e il design è veramente ispirato e piacevole. Ilè composto da due unità: lache va messa nella camera del piccolo e il monitor da tenere sempre vicino o da portare in giro per casa. La camera ha una forma che richiama quella di un piccolo pinguino ed è di colore bianco. Nel retro trova posto l’ingresso per l'alimentazione e l’antenna trasmittente. Il monitor, che funge anche da telecomando, ha una forma rettangolare, è di colore bianco e ha unda 5 pollici. Nel lato destro si trovano tutti i comandi per navigare tra le varie funzionalità e per muovere la telecamera.

Loè dotato di una batteria ricaricabile con un'autonomia di 8/10 ore ma può comunque essere alimentato tramite il cavo in dotazione. Ilè un prodotto plug and play e non ha bisogno di configurazione e accoppiamento. Una volta accesi i due dispositivi saranno pronti all'uso senza bisogno di fare altro. Dal menù delè possibile regolare la risoluzione (fino a), impostare la sveglia, riprodurre quindici suoni rilassati, ninna nanne, ecc. Per la fascia di prezzo a cui è venduto sia la qualità della camera che la qualità dello schermo sono veramente ottimi. Ilè molto luminoso e con un buon bilanciamento dei colori. La riproduzione video è buona in ogni condizione di luce e di buio. Ottimo anche il reparto sonoro bidirezionale che, grazie aiintegrati, regala un audio abbastanza chiaro.

Lanon ha batteria e deve essere continuamente alimentata, mentre la privacy è garantita dalla crittografia OFDM. Proscenic dichiara una portata del segnale di circa, ma in appartamento o casa su più piani questo si abbassa a 150/180 metri per via di vari ostacoli. Tuttavia, garantisce una buonasenza mai perdere il segnale. Se non fosse per la quasi assenza delle personalizzazioni dei parametri, come ad esempio gestire i valori di timer, sveglia, ci troveremmo di fronte un prodotto perfetto. Manca anche una schedaper registrare i video in locale che va comprata a parte.

Conclusioni



Proscenic BM300 Baby Monitor è un ottimo prodotto per monitorare bambini, anziani, animali o cose. Un prodotto con un rapporto qualità prezzo altissimo. Ha un'ottima qualità audio video e tante impostazioni tra cui scegliere. Peccato per la pochissima personalizzazione dei parametri. Al momento di questa recensione è venduto in sconto da 179€ a 139€ su amazon. Consigliato a tutti i genitori!



Voto 8/10



Altre News per: proscenicbm300babymonitorrecensione