TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3 - NUOVA VERSIONE OPEN ROADS .

NACON e RaceWard, l'etichetta racing di NACON Studio Milan, sono lieti di presentare un nuovo approccio al gioco del TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3: "Open Roads", che offre un nuovo modo di divertirsi guida in moto. Sviluppato dai veterani del gioco di RaceWard, il gioco ufficiale del Tourist Trophy consente ai giocatori di provare il brivido della corsa motociclistica più pericolosa del mondo. Il gioco sarà disponibile dall'11 maggio 2023 su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo SwitchTM.



Per qualche istante, dimentica la frenesia della competizione ed esplora gli splendidi ambienti dell'Isola di Man... a oltre 300 km/h!



TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 offre una nuovissima funzione Open Roads che consente ai giocatori di guidare liberamente intorno all'Isola di Man e ai suoi 200 km di strade famose. Ricreato in scala 1:1, il percorso ufficiale del Tourist Trophy è il punto di partenza per una serie di attività, dalla modalità Carriera e le prove a tempo alle partenze in massa e altre sfide.



Per la prima volta, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 include nuovi circuiti interconnessi e aperti, tra cui i famosi percorsi St John's e Clypse.



Raceward ha anche aggiunto nuovi percorsi propri, così i giocatori possono esplorare l'interno dell'isola e Snaefell Mountain.



La nuova mappa TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 è diventata un parco giochi per motociclisti. Con molti punti di interesse da trovare, la mappa è una fonte di molte informazioni sulla storia dell'isola e sulla sua competizione iconica.



TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sarà disponibile su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S and Nintendo Switch dall’ 11 Maggio 2023.



