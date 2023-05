Red Dead Online: riporta la giustizia nella frontiera e Bonus per i Cacciatori di taglie

Questo mese, dare la caccia ai criminali è un'attività particolarmente ammirevole in Red Dead Online, e i guadagni e i bonus sono stati aumentati per contrastare l'ondata crescente di criminalità.







I Cacciatori di taglie possono riportare la giustizia nella frontiera e ottenere enormi ricompense, portando a casa RDO$, Oro e PE doppi su tutte le missioni Taglia Leggendaria. I Cacciatori di taglie in possesso della Licenza da Cacciatore di taglie II ricevono guadagni doppi anche sulle missioni dei ricercati famigerati.







I Cacciatori di taglie che hanno raggiunto almeno il rango 5 riceveranno un pacco di scorte con 20 coltelli da lancio avvelenati, 100 munizioni Express per armi a ripetizione e 100 munizioni Express per fucili a canna rigata. Le anime deplorevoli che raggiungono un livello di Onore basso nel corso del mese riceveranno l'emote Non dire nulla (tutte le ricompense verranno consegnate entro 72 ore dal completamento).







I Cacciatori di taglie Veterani che hanno raggiunto il rango 30 possono scambiare i PE del Ruolo e ottenere il doppio dell'Oro, con il rapporto di 1 Lingotto d'Oro per 10.000 PE per Cacciatore di taglie al posto di 50 Pepite d'Oro. Per scambiare PE con Oro, apri la sezione Progressi del menu di pausa, apri Ricompense e naviga fino alle Ricompense per Cacciatore di taglie.







Metti alle strette fannulloni e criminali per ottenere ricompense aggiuntive durante le prossime due settimane:







2-8 maggio: consegna 3 ricercati qualsiasi durante la settimana per ricevere la mappa del tesoro del Bluewater Marsh







9-15 maggio: consegna un ricercato famigerato durante questa settimana per ricevere un paio di Guanti Arkwright bianchi e neri











EVENTI FREE ROAM PER CACCIATORI DI TAGLIE: RDO$ E PE TRIPLI



La frontiera è un ambiente ostile. Le taglie non mancano, ma anche i Cacciatori di taglie abbondano negli eventi Free Roam Caccia grossa e Caccia in branco, che elargiscono entrambi ricompense triple a chiunque si getti nella mischia.







Durante questo mese, affronta e completa Caccia grossa per ottenere un paio di Pantaloni Penstock azzurri per gli uomini o dei Mutandoni Hollyfield argento e neri per le donne.







Completa un round di Caccia in branco tra il 23 e il 29 maggio per ottenere il Cappello Palma argento e marrone e una ricompensa per azzerare la taglia accumulata e toglierti la legge di dosso.











RDO$, PE E ORO DOPPI NEL LAVORO DI BLOOD MONEY: IL SOVRANO



Rovina i piani del senatore Ricard facendo visita alla polverosa città di Rhodes e rubando la preziosa gemma gialla in viaggio verso la fiera statale nel Lavoro di Blood Money: Il Sovrano. Ottieni guadagni doppi fino al 29 maggio.











RDO$, PE E ORO DOPPI IN CHIAMATA ALLE ARMI



Ergiti in difesa degli avamposti vicini e lontani in Chiamata alle armi e respingi ondate di combattenti armati per ottenere ricompense doppie fino al 29 maggio. Per iniziare, dai un'occhiata ai telegrammi all'ufficio postale o nella tua cassetta di sicurezza.











SERIE IN EVIDENZA



Per tutto il mese, gioca a una selezione di modalità a rotazione all’interno della Serie in evidenza, tra cui Ultimo superstite, Caccia all’uomo e Niente sprechi, e cimentati in una selezione di attività all’insegna dell’azione nella Serie esplosiva.







In più, Caccia all’uomo e Ultimo superstite frutteranno ricompense doppie fino al 29 maggio.











ABITO DELLA COMMUNITY



Fino al 29 maggio, ottieni un meraviglioso abito ispirato dalla community con un preoccupante numero di dettagli rosso sangue che lo YouTuber Splicer chiama "Marston Maroon".







Ci è piaciuto così tanto che tutti i sarti, i negozi di abbigliamento e il catalogo Wheeler, Rawson & Co. offriranno gratuitamente i componenti dell'abito di Splicer durante i festeggiamenti per i cacciatori di teste del vecchio west di questo mese:







Cappello Hinxman

Bandana con motivi

Gilet Valdez

Tuta intima (uomo), Camicetta colletto ampio (donna)

Pantaloni da bandito

Guanti da lavoro

Stivali Hardie

Bandoliera doppia Espinal



