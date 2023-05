La Zuppa dell'Amore di Hyrule diventa reale grazie ai 2men.1kitchen

Per celebrare l'arrivo dell'attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fissato al 12 maggio, i 2men.1kitchen hanno ricreato la Zuppa dell'amore (Creamy Heart Soup): uno dei piatti più iconici e amati del ricettario di Hyrule, rivisitato come un piatto di tortelli, panna, prosciutto e piselli.





Noti in rete come 2men.1kitchen, Alessandro e Niccolò sono “un paio de tizi che fanno cose in cucina”.E lo fanno bene, tanto da trasformare la loro professione in un gioco (eviceversa), realizzando delle ricettemai viste prima travestite da altri piatti per svincolarsi dai solitilimiti imposti dall’apparenza. Proprio come hanno fatto con la Zuppa dell’amore di Hyrule. Da veri fandella saga, infatti, in trepidante attesa del nuovo The Legend of Zelda: Tears of theKingdom in arrivo il 12 maggio su Nintendo Switch, hanno ricreato a modoloro la mitica Creamy Heart Soup:l’iconico piatto che nel videogioco restituisce punti salute, ma che nellarealtà immaginata dai giovani chef romani ha il sapore di un delizioso tortello panna, prosciutto e piselli,un grande classico che, proprio come The Legend of Zelda, hasegnato l’infanzia di moltissime persone.

Tra le tante novità introdotte nel 2017 da The Legend of Zelda: Breath of theWild, la necessità di ottenere potenziamenti da piatti ed elisir preparaticon gli ingredienti più disparati raccolti nel corso dell’avventura è statamolto apprezzata sia dagli appassionati della prima ora, sia da chi ha scopertola leggenda di Zelda solo su Nintendo Switch. Vistoquesto successo, la possibilità di cucinare deliziosi e utili manicaretti vieneriproposta e migliorata in The Legend of Zelda: Tears of theKingdom, il seguito dell’ultima e rivoluzionariaavventura dell’eroe Link chedimostra ancora una volta come nella definizione di videogioco il confine traintrattenimento e realtà si stia facendo sempre più sottile.

Con più di 30 capitoli a comporre la propriaformazione, inclusi i titoli principali e i numerosi episodi secondari, The Legend of Zelda, l’avventurad’azione per definizione, è stato fin dal suo debutto pioniere nella stesuradella storia videoludica, capace di guidare e segnare per sempre le opere avenire, diventando addirittura un’icona nella cultura di massa. Uscita per laprima volta nel 1986 su Nintendo Entertainment System, contasvariati titoli definiti dalla critica dei veri e propri capolavori del genere.Tra questi, trova ampio spazio anche TheLegend of Zelda: Breath of the Wild, il capitolo della saga che nel 2017 hainaugurato l’arrivo di Nintendo Switch erivoluzionato il mondo videoludico. A distanza di sei anni, dopo una lungaattesa, l’ultima avventura dell’eroe Linkpotrà finalmente continuare con The Legendof Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo il 12 maggio in esclusiva su NintendoSwitch e Nintendo Switch - Modello Oled.

