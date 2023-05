Apex Legends: Arsenale ora disponibile

Apex Legends: Arsenale trailer del Battle Pass





Oggi EA e Respawn Entertainment hanno lanciato l'ultimo importante aggiornamento del loro pluripremiato sparatutto di eroi con Apex Legends: Arsenale, insieme a un nuovissimo trailer del Battle Pass, che mostra alcune nuove emotes, skin e altro ancora che i giocatori possono ottenere attraverso il Battle Pass.

Guarda il nuovo trailer di Apex Legends: Arsenale qui: https://www.youtube.com/watch? v=4gB_92ZEF0I

I giocatori possono mostrare il loro calibro con il nuovissimo Battle Pass Arsenale. Al livello 25, i giocatori possono elettrificare gli spettatori con lo "Shock di sistema" di Wattson e, al livello 50, raggiungere nuovi vertici della moda con l’"Arte della singolarità" di Horizon. Sul campo di battaglia i giocatori rimarranno a bocca aperta di fronte alle nuove skin per le armi, come la "Brama di scintille" per il Devotion. Nel percorso verso la maestria armi, è possibile sbloccare un nuovo pacchetto musicale, schermate di caricamento, emotes, cornici per banner e charms per le armi.

Apex Legends: Arsenale è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch, e PC tramite EA App e Steam.

Altre News per: apexlegendsarsenaledisponibile