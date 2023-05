irem Collection Volume 1 - pre-ordine attivo

I giochi arcade del leggendario sviluppatore giapponese irem saranno disponibili per le moderne piattaforme di gioco. Tozai Games e ININ stanno collaborando per rilasciare la irem Collection con diversi volumi in tutto il mondo.

Alcuni dei più grandi giochi arcade saranno disponibili come R-TYPE, Air Duel o Hammerin' Harry, ecc. irem ha plasmato l'industria dei giochi sin dagli anni '80 ed è stato uno dei leader nell'era arcade. Molti di questi titoli sono rimasti esclusivi per il Giappone. ININ, Tozai Games e irem stanno finalmente unendo le forze per portarli in occidente sulle nuove console. Tozai Games e ININ saranno responsabili delle versioni digitali giapponesi e mondiali su Nintendo Switch, Sony PlayStation e Microsoft Xbox.

Le edizioni limitate della irem Collection Vol.1 includono Image Fight, Image Fight II e X-Multiply, un design esclusivo della scheda del titolo e un manuale in inglese e sono limitate a 4.000 copie numerate individualmente per Nintendo Switch, 1.500 per PS4 e 1.500 PS5, a un prezzo di 34,99 €.



La Collector's Edition inquadrerà i giochi e li completerà con le loro impareggiabili colonne sonore originali e oggetti da collezione fisici ecc.

Il bundle Limited Edition sarà limitato a 3.000 copie numerate singolarmente per Nintendo Switch,1.000 per PS4 e 1.000 PS5, al prezzo di 159,99 €. Il bundle Collector's Edition a 1.000 per Nintendo Switch, 500 per PS4 e 500 PS5, al prezzo di 429,99 €.

