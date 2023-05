Arcadegeddon - aggiornamento 1.2.0

Oggi viene rilasciato il più grande aggiornamento di Arcadegeddon, l'IP originale di IllFonic, dal suo lancio nel luglio 2021. Giocabile su PC/Epic Game Store, PlayStation e Xbox, l'aggiornamento Arcadegeddon 1.2. 0 sarà attivo dal 2 maggio 2023 alle ore 20:00. Saranno presenti nuove armi, hack di gioco e sistemi nemici per affrontare i combattimenti contro i mini-boss durante il gioco, una nuova modalità orda e la modalità corsa ai boss; questo aggiornamento ha qualcosa per tutti.

Arcadegeddon 1.2.0 darà una mano ai giocatori ad aiutare ancora di più Gilly, il proprietario di una sala giochi locale! Lui sta cercando di salvare la sua attività da una grande società ignota, Fun Fun Co, che ha l'obiettivo di scoprire Gilly's Arcade. Gioca a tutti i migliori giochi arcade che Gilly ha collegato, creando un super gioco per aiutarlo a superare con astuzia la società ignota. Attenzione, Fun Fun Co. ha violato il gioco e ha iniettato un virus che dovrà combattere in più forme.

Ecco ciò che i giocatori si devono aspettare nell'Arcade con questo aggiornamento. Ma fai attenzione Fun Fun Co. si è infiltrato nell'aggiornamento e ha aggiunto anche alcuni trucchi.

Armi -

9 nuove armi: i giocatori avranno la possibilità di acquisire: Perforator (SMG Miligrade), Boomstick (Fucile a pompa Miligrade), Bouncing Benny (Lanciagranate nanotecnologico), Cold 45 (Pistola zero cool), Hot Shot (Fucile d'assalto infernale) , Corruptor (pistola a bruciatura acida), Bile Blaster (fucile a pompa a bruciatura acida), Slosher (lanciagranate a bruciatura acida), Toxic Revenger (lanciarazzi a bruciatura acida)

Nuove qualità delle armi (mitiche, cosmiche, divine): i giocatori potranno trovare le armi a tre nuovi livelli, oltre a sbloccare tre nuove skin da abbinare.

Nuovo produttore di armi con acido (aggiunta di FFC): un nuovo produttore di armi chiamato ACID BURN ha creato armi che infliggono danni DOT Acid ai giocatori. Il danno da acido infligge 1,2 volte il danno all'armatura dei nemici.

Nuova macchina per l'aggiornamento delle armi: i giocatori possono scegliere di aggiornare qualsiasi arma nel loro inventario di livello +1 per un prezzo su ogni tessera del venditore.

Nuovo sistema di armature: ora converte gli scudi in armature. L'armatura ha una riduzione del 50% su tutti i danni, tranne che per l'acido. Ma ricorda che le armature possono essere riparate solo attraverso le stazioni Pay2Live ei pickup per la salute.

Gioco -

Nuovo terminale Hacks & Hack: Scegli tra 30 nuovi hack che includono: Thermal, Grounded, Frosty, Acid Burn, Demolisher, Infernal, Nanotech, Giga-Volt, Zero Cool, Storm Witch, Pyromancer, Plague Wizard, Enrage, Avalanche, Featherweight, Heavyweight, Toxic Splash, Shock Wave, Flame Burst e molti altri. Non hai ottenuto l'hack che volevi o vuoi provarne uno nuovo? Visita il Terminale Hack che consente ai giocatori di vendere gli hack o aggiornarli sacrificandone altri dovuti.

Nuovi plug-in : cimentati con otto nuovi plug-in: Bullet Town, Angelic, Second Surge, Resistor, Harden, Vampire, Shopping for Shields e Last Chance.

: cimentati con otto nuovi plug-in: Bullet Town, Angelic, Second Surge, Resistor, Harden, Vampire, Shopping for Shields e Last Chance. Nuovi enigmi : glitch di colore, proteggi l'exploit, assassinio del nemico. Tre nuovi tipi di obiettivo enigma che possono comparire in tutte le arene e nelle tessere finali: guardati le spalle!

: glitch di colore, proteggi l'exploit, assassinio del nemico. Tre nuovi tipi di obiettivo enigma che possono comparire in tutte le arene e nelle tessere finali: guardati le spalle! Berserker : ora i nemici possono apparire muniti dell'effetto Berserker. Questo infligge ai nemici il doppio del danno ricevuto e inflitto - AHI! Aumenta anche la loro velocità e li fa apparire infuriati e rossi.

: ora i nemici possono apparire muniti dell'effetto Berserker. Questo infligge ai nemici il doppio del danno ricevuto e inflitto - AHI! Aumenta anche la loro velocità e li fa apparire infuriati e rossi. Nuovi mini boss : alcuni nemici ora possono apparire come mini boss durante il normale gioco. Ciò fornisce loro armi speciali e molto più salute - grazie, FFC! Hanno anche barre della salute distinte.

: alcuni nemici ora possono apparire come mini boss durante il normale gioco. Ciò fornisce loro armi speciali e molto più salute - grazie, FFC! Hanno anche barre della salute distinte. Nuova modalità Orda : per sopravvivere a questa modalità, i giocatori devono completare ondate di nemici sempre più difficili, da soli o con un massimo di tre amici. Completa questa modalità per ottenere un biglietto bonus e una bambola da collezione. Ma attenzione... L'FFC ha fatto di tutto per sconfiggere questi nemici.

: per sopravvivere a questa modalità, i giocatori devono completare ondate di nemici sempre più difficili, da soli o con un massimo di tre amici. Completa questa modalità per ottenere un biglietto bonus e una bambola da collezione. Ma attenzione... L'FFC ha fatto di tutto per sconfiggere questi nemici. Nuova modalità corsa ai Boss : consente a un giocatore di giocare esclusivamente a battaglie con i boss. Questa modalità consente alle armi uniche di acquisire esperienza e/o di essere sbloccate per essere utilizzate come arma iniziale. Questa modalità si sblocca dopo aver acquisito cinque bambole collezionabili . La modalità include anche nuove classifiche dedicate !

Inoltre -

Nuovi cosmetici per le teste umane : sei nuove teste ancestrali.

: sei nuove teste ancestrali. Cosmetici olografici aggiornati : ora possono essere colorati in diverse tinte.

: ora possono essere colorati in diverse tinte. Armi e bottino riequilibrati: un riequilibrio completo di tutte le armi e del bottino.

Arcadegeddon è uno sparatutto multiplayer in continua evoluzione che ti consente di giocare da solo o con un massimo di tre amici, per esplorare più biomi, minigiochi, trovare forzieri nascosti e sconfiggere numerosi tipi di nemici e livelli di boss. Arcadegeddon è un'esperienza multiplayer cooperativa che offre un mix di esperienze PVE e PVP che consentono tutte le diverse velocità di gioco. Mentre continui a giocare, puoi incaricarti di ulteriori sfide dalle "bande" locali che frequentano Gilly's Arcade. Queste ti faranno guadagnare ben oltre dei crediti di strada. A proposito di crediti, guadagnati un posto nelle classifiche globali. I giocatori lavorano per aiutare Gilly da più di un anno.

Con numerosi aggiornamenti e una community attiva, unisciti a noi nell'Arcade per vedere di cosa si tratta.

Per un elenco completo delle funzionalità e maggiori dettagli sull'aggiornamento 1.2.0, visita il forum di Arcadegeddon.

