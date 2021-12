Arcadegeddon - aggiornamento Autunnale disponibile

I giocatori di Arcadegeddon ora possono andare nella Sala Giochi di Gille e scoprire tutte le novità dell'aggiornamento autunnale. L'aggiornamento autunnale include due grandi aggiunte inizialmente non previste per il gioco fino al lancio completo nel 2022. Localizzazione e Crossplay sono ora disponibili anche nella fase di Accesso Anticipato. I giocatori possono giocare ad Arcadegeddon su PlayStation5 e PC (Epic Game Store), con altre piattaforme in arrivo al lancio completo.





Ottenere la localizzazione e il crossplay in anticipo ha comportato un piccolo costo, ma i test di Accesso Anticipato di IllFonic hanno mostrato che sarebbe stato un vantaggio per il titolo renderlo disponibile ora rispetto a tenerlo per il dayone. Gli ultimi capibanda, Flexy e Lexy, hanno bisogno di più tempo e non saranno presenti nell'aggiornamento autunnale. IlFonic vuole essere certa che tutte le funzionalità del gioco offrano la massima qualità prima di essere rilasciate nel titolo in Accesso Anticipato. D’altro canto ci sono tantissime novità disponibili per tutti nell'aggiornamento autunnale: dalle sfide giornaliere al nuovo bioma, Downtown, che era stato presentato all'ultima Gamescom.

Arcadegeddon ora avrà una modalità offline e sistemi combo. C'è anche uno skybox dinamico, e una maniera per notarlo è che cambia man mano che aumenti la difficoltà della corsa. C'è un nuovo Demone Capo Principe per sfidarti, insieme a un nuovo nemico, la Strega Glitch. Un sacco di nuove possibilità per personalizzare il tuo look saranno disponibili ora da Gilly.



Per un elenco completo di tutto nell'aggiornamento autunnale, assicurati di visitare i nostri forum qui e per vedere cosa sta arrivando visita la nostra tabella di marciasu Arcadegeddon qui. Il team di Illfonic ti aspetta da Gilly!

