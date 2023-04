GetsuFumaDen: Undying Moon - Nintendo Switch

Konami annuncia oggi la pubblicazione dell’edizione fisica di GetsuFumaDen: Undying Moon per Nintendo Switch, in uscita il 14 luglio. Il titolo, precedentemente disponibile unicamente in digitale, uscirà in due diverse edizioni fisiche che comprendono entrambe artbook, colonna sonora e il gioco originale Famicon Gestufumaden del 1987!

GetsuFumaDen: Undying Moon combina intensa azione hack-and-slash con uno splendido mondo dark fantasy, portato in vita attraverso i tratti dell'arte tradizionale giapponese. La direzione artistica in stile ukiyo-e crea un mondo tanto bello quanto letale, distinguendolo da molti altri titoli roguelike.

Informazioni sulle edizioni fisiche:

Standard Edition

Prezzo: €39.99

Piattaforma: Nintendo Switch™

Contenuti: Game Cartridge GetsuFumaDen: Undying Moon Mini Artbook digitale Mini Soundtrack digitale Gioco originale Famicon Gestufumaden del 1987



Deluxe Edition

Prezzo: €59.99

Piattaforma: Nintendo Switch™

Contenuti: Game Cartridge GetsuFumaDen: Undying Moon Mini Artbook digitale Mini Soundtrack digitale Gioco originale Famicon Gestufumaden del 1987 Artbook hardcover fisico completo Soundtrack fisica completa (2xCD) 3x cartoline illustrate GetsuFumaDen: Undying Moon La morte non è la fine: combattete fino alla morte e oltre grazie ai vostri ricordi e alla vostra anima eterna! GetsuFumaDen: Undying Moon fonde l’azione 2D di un videogioco in stile roguevania con uno straordinario mondo dark fantasy, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell’arte tradizionale giapponese. I giocatori scenderanno negli inferi, disegnati in stile Ukiyo-e, e dovranno imparare a padroneggiare un arsenale di armi ed equipaggiamenti che potranno essere abbinati per adattarsi a diversi stili di gioco. GetsuFumaDen: Undying Moon è caratterizzato da combattimenti altamente strategici basati sulle tecniche di combattimento delle arti marziali giapponesi. Boss spaventosi e strutture dei livelli in continua evoluzione metteranno alla prova i giocatori consentendo loro di diventare più forti a ogni nuovo tentativo. Grafica originale ispirata allo stile Ukiyo-e Ispirato allo stile artistico giapponese ukiyo-e, il mondo di GetsuFumaDen è tanto bello quanto letale. Brutali scontri contro i Boss Difendetevi da assalti implacabili e uscitene vittoriosi per scendere nelle profondità dell'Inferno. Un signore dei demoni rianimato, un colossale millepiedi e un'idra a cinque teste sono solo alcuni dei molti mostri e yokai temibili e colossali che incontrerete. Combattimento dinamico basato sulle armi Padroneggiate il ritmo di un'intensa azione di combattimento con la spada: tempismo e animazioni dei movimenti sono ispirati alle arti marziali giapponesi. Autentico Action Roguelike Sebbene la morte non sia la fine, il mondo dell'Inferno vive e respira, presentando nuovi layout e sfide da superare a ogni tentativo. I potenziamenti permanenti, le armi personalizzabili e l'avanzamento di livello variabile offrono nuove opportunità e sfide a ogni run. Profondo sistema di potenziamento delle armi Il processo di crafting offre un controllo completo sulla capacità di raccogliere, potenziare e sbloccare le abilità delle armi, principali e secondarie. Sbloccate i potenziamenti delle vostre armi preferite a ogni run e tornate immediatamente al centro dell’azione! Sistema di potenziamenti Soul Devour Raccogliete anime durante ogni discesa per potenziarvi in tempo reale. Utilizzate l'esclusivo sistema di potenziamento per selezionare dinamicamente e strategicamente i vostri potenziamenti. Il contenuto del gioco completo di GestuFumaDen: Undying Moon sarà lo stesso della versione digitale V1.1.1.



