GetsuFumaDen: Undying Moon update 1.0, disponibile

GetsuFumaDen: Undying Moon la versione PC esce dall’Early Access con l’update 1.0, disponibile ora

Dopo numerose migliorie e aggiornamenti rilasciati durante l'Early Access, la versione completa di questo spietato roguelike in stile Ukiyo-e è ora disponibile via Steam





Konami Digital Entertainment B.V. annuncia la fine del periodo Eary Access di GetsuFumaDen: Undying Moon, il gioco completo è ora disponibile su PC via Steam. La versione 1.0 per PC segue la pubblicazione di GetsuFumaDen su Nintendo Switch.

Dopo 1.000 anni di pace, il sigillo della porta dell’inferno è stato squarciato e un’ondata di spiriti maligni è stata liberata nel mondo. Getsu Fuma dovrà assumerà il comando del suo clan si inoltrerà nelle profondità dell’inferno per sconfiggere il male.

Durante il periodo di Accesso Anticipato il gioco ha ricevuto numerosi fix e aggiornamenti, molti dei quali ispirati dai feedback ricevuti attraverso la community di Steam®, il canale Twitter ufficiale e il server Discord ufficiale. Nuovi stage, protagonisti, boss (e molto altro!) sono stati implementati nei mesi scorsi e ora il prodotto completo è finalmente disponibile su PC. Nuovi contenuti continueranno ad arrivare post-lancio su GetsuFumaDen, restate sintonizzati!

Un riassunto degli aggiornamenti fatti durante l’Early Access:

Aggiunto un nuovo personaggio giocabile – Getsu Renge

Aggiunta la difficoltà Apprendista per i giocatori che trovano il gioco troppo impegnativo

Aggiunte nuove opzioni come "Smontare" e "Alzare il livello dell'attrezzatura".

Aggiunto un nuovo stage, Subspace Citadel

Aggiunti nuovi nemici, incluso Daidarabotchi, boss della Subspace Citadel

Aggiunta la Hall of Treasures, che permette ai giocatori di tenere traccia dei nemici sconfitti

Aggiunta una nuova arma primaria, Whip

Aggiunta una nuova Arte Segreta, “Weapon Rack Order”

Bug fix, migliorie al gameplay e alla quality of life per un gameplay più bilanciato

GetsuFumaDen: Undying Moon è attualmente disponibile a €24.99su Steam. I Fan di GetsuFumaDen potranno anche acquistare a €34.99 una Deluxe Edition digitale che un artbook digitale, Colonna sonora inedita e la versione originale giapponese di Getsu Fuma Den uscita su Famicom e mai pubblicata prima d’ora in occidente.

Il gioco è disponibile in tutto il mondo e supporta 11 lingue – inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, portoghese brasiliano, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese e coreano. KONAMI ha anche creato delle linee guida per la pubblicazione di video e contenuti che possono essere lette qui.

Co-sviluppato con lo studio indie GuruGuru, GetsuFumaDen: Undying Moon si presenta come un action roguelike dallo stile Ukiyo-e, caratterizzato da un affascinante mondo dark fantasy world portato in vita attraverso il tratto dell'arte tradizionale giapponese. Il gioco offre combattimenti altamente stategici basati sulle dinamiche uniche delle arti marziali Giapponesi. Temibili boss e percorsi in continuo mutamento metteranno alla prova i giocatori, permettendo di diventare più forti a ogni tentativo.

