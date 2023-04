Apex Legends: Arsenale - Una nuova leggenda

Oggi, EA e Respawn hanno svelato l'ultimo trailer di Apex Legends: Arsenale, che mostra cosa i giocatori possono aspettarsi dalla nuova Leggenda, Ballistic. Per quanto lo riguarda, ha imparato tutti i trucchi necessari per insegnare ai suoi nemici le buone maniere.

Quando suo figlio si è qualificato per gli Apex Games, Ballistic si è rivolto alla Commissione con un'offerta che non poteva rifiutare: "Prendete me al suo posto". Il nuovo trailer di Apex Legends: Arsenale mostra l'ultimo concorrente dei Thunderdome Games, Ballistic che torna dal suo ritiro.

Guardalo qui: https://youtu.be/3D4sYCf1VPI

Ulteriori dettagli su Apex Legends: Arsenale saranno annunciati presto prima del lancio ufficiale dell'aggiornamento il 9 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

Altre News per: apexlegendsarsenalenuovaleggenda