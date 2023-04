Riot Games | Rapporto dell'impatto annuale 2022

Oggi Riot Games ha pubblicato il Report dell'Impatto Annuale per il 2022, che ancora una volta mette in risalto quanto sia speciale la community dei Rioter di tutto il mondo

I giocatori sono il motore che spinge tutto ciò che facciamo. La nostra capacità di offrire alle community di tutto il mondo giochi ed esperienze in grado di toccare corde profonde in ogni tipo di pubblico dipende interamente dai Rioter, che spingono sempre più in là i limiti delle possibilità dell'azienda per far crescere i nostri titoli. Far evolvere la cultura aziendale e avere un impatto globale è un'impresa enorme. Non è il risultato di una sola persona o di un gruppo, ma della collaborazione tra giocatori, partner e Rioter.

I nostri team condividono l'obiettivo di creare un futuro più inclusivo, eterogeneo e gratificante per il mondo dei videogiochi. Quando Riot ha iniziato a pubblicare questi rapporti nel 2019, l'obiettivo era la trasparenza, rispetto ai nostri dati, ai programmi che stavamo sviluppando e ai progressi fatti in ciascun ramo dell'azienda. Ogni anno, questo rapporto viene redatto per mostrare a che punto siamo nella scalata verso un mondo e un futuro migliore per Riot, per il settore dei videogiochi e per i giocatori.

- Patty Dingle, Responsabile globale di diversità e inclusione e Jeffrey Burrell, Responsabile globale dell'impatto sociale



