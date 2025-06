Riot Games presenta il format e i dettagli dell'MSI 2025

Il Mid-Season Invitational 2025 di League of Legends è arrivato: riunisce cinque regioni che si scontreranno per la gloria, per l'orgoglio e per un vantaggio cruciale in vista dei Mondiali. Secondo appuntamento internazionale sul calendario di LoL Esports, l'MSI fa scontrare due rappresentative di ciascuna lega regionale l'una contro l'altra in uno scontro che mette alla prova la loro forma di metà stagione. In palio c'è molto più di un trofeo: la squadra vincente e la seconda regione per prestazioni otterranno dei posti extra per il Campionato Mondiale, alzando la posta ancora di più. Quest'anno, l'azione si svolge a partire dal 27 giugno nell'iconico Pacific Coliseum di Vancouver, Canada.

L'MSI è diviso in due fasi: fase di qualificazione, altrimenti detta play-in (dal 27 al 29 giugno) ed eliminatorie (dall'1 al 5 e dal 7 al 12 luglio). I partecipanti all’evento possono consultare il regolamento dell'evento di Riot Games.

Play-in (tutte le partite iniziano alle 02:00 CEST del giorno successivo a meno che non sia indicato diversamente)

Venerdì 27 giugno: 21:00 CEST

Sabato 28 giugno: 21:00 CEST

Domenica 29 giugno

Eliminatorie (tutte le partite iniziano alle 02:00 CEST del giorno successivo a meno che non sia indicato diversamente)

Martedì 1o luglio

Mercoledì 2 luglio

Giovedì 3 luglio: 21:00 CEST

Venerdì 4 luglio: 21:00 CEST

Sabato 5 luglio: 21:00 CEST

Lunedì 7 luglio

Martedì 8 luglio

Mercoledì 9 luglio (FINALE SUPERIORE)

Giovedì 10 luglio

Venerdì 11 luglio (FINALE INFERIORE)

Sabato 12 luglio (FINALISSIMA)

SQUADRE QUALIFICATE

Quest'anno, le squadre partecipanti di ciascuna delle varie regioni sono:

CINA - LPL

La leggenda di chiunque (AL)

Bilibili Gaming (BLG)

COREA – LCK

Gen.G (GEN)

T1 (T1)

EUROPA – LEC

Movistar KOI (MKOI)

G2 Esports (G2)

AMERICHE - LTA

FlyQuest (FLY)

FURIA (PELLICCIA)

ASIA PACIFICO – LCP

CTBC Flying Oyster (CFO)

GAM Esports (GAM)

Spiegazione sorteggio per la fase eliminatoria

Una volta terminati i play-in, l'attenzione si volge alle eliminatorie. Le squadre delle eliminatorie verranno abbinate in base ai livelli di estrazione, basati sull'FST, e le squadre delle stesse regioni verranno collocate ai lati opposti del tabellone. I livelli di estrazione sono:

Livello 1: LCK1, LEC1

Livello 2: LCP1, LPL1

Livello 3: LTA1, LCK2

Livello 4: Squadre dei play-in (2 squadre)

Queste regole bloccano immediatamente diversi abbinamenti, riducendo il numero dei possibili esiti del sorteggio. Delle sei combinazioni possibili di squadre che avanzano dai play-in, quattro non richiedono alcun sorteggio e le rimanenti due necessitano di una sola decisione per completare il tabellone.

Piazzamento confermato

Dato che LCK1 e LCK2 non possono essere messe sullo stesso lato del tabellone, LCK1 e LTA1 vengono messe sullo stesso lato, mentre LEC1 e LCK2 sull'altro, come evidenziato in rosso nell'immagine qui sopra. Questo vale per tutti e sei i possibili esiti.

SCENARIO 1: Passano LEC2 e LTA2 (estrazione singola)Vari piazzamenti vengono determinati dalle restrizioni regionali:LEC2 deve giocare contro LCK1 per evitare LEC1.LTA2 deve giocare contro LEC1 per evitare di essere sullo stesso lato di LTA1.Questo lascia due abbinamenti scoperti:LPL1 e LCP1 possono andare su entrambi i lati, ad affrontare LTA1 o LCK2.Una singola estrazione determina la posizione di una di queste squadre, il resto si completa automaticamente.SCENARIO 2: Passano LCP2 e LPL2 (estrazione singola)È necessaria un'estrazione per piazzare una squadra di livello 4: la squadra estratta affronterà LCK1. Da quella scelta, conseguono tutti gli altri abbinamenti a cascata per evitare potenziali abbinamenti tra squadre della stessa regione al secondo round. Per esempio:Se LPL2 viene estratta per prima, si scontra con LCK1.Poi, LCP2 gioca contro LEC1 e il resto del tabellone viene confermato.SCENARIO 3: Passano LEC2 e LPL2 (nessuna estrazione)Questo esito determina tutti i piazzamenti in base alle regole sopra descritte:LEC2 non può affrontare LEC1, quindi deve giocare contro LCK1.Per cui, LEC1 deve affrontare LPL2. Per evitare potenziali abbinamenti tra squadre della stessa regione al secondo round, LPL1 deve giocare contro LTA1.L'ultima partita è LCP1 contro LCK2.SCENARIO 4: Passano LEC2 e LCP2 (nessuna estrazione)Questo esito determina tutti i piazzamenti in base alle regole sopra descritte:LEC2 non può affrontare LEC1, quindi deve giocare contro LCK1.Per cui, LEC1 deve affrontare LCP2. Per evitare potenziali abbinamenti tra squadre della stessa regione al secondo round, LCP1 deve giocare contro LTA1.L'ultima partita è LPL1 contro LCK2.SCENARIO 5: Passano LTA2 e LCP2 (nessuna estrazione)Anche questo esito si risolve perfettamente con le regole:LTA2 non può essere sullo stesso lato di LTA1, quindi deve giocare contro LEC1.Per cui, LCP2 deve affrontare LCK1.LCP1 deve essere messa con LCK2 per evitare un potenziale abbinamento con squadra della stessa regione.L'ultima partita è LPL1 contro LTA1.SCENARIO 6: Passano LTA2 e LPL2 (nessuna estrazione)Anche questo esito si risolve perfettamente con le regole:LTA2 non può essere sullo stesso lato di LTA1, quindi deve giocare contro LEC1.Per cui, LPL2 deve affrontare LCK1.LPL1 deve essere messa con LCK2 per evitare un potenziale abbinamento con squadra della stessa regione.L'ultima partita è LCP1 contro LTA1.In ciascuno scenario, il processo di sorteggio è semplice e facile da seguire. Quando è necessaria un'estrazione, basta una singola decisione, cosa che assicura una transizione perfetta verso le Eliminatorie.RICOMPENSEQuest'anno, le possibili ricompense dell'MSI comprendono cinque nuove emote, ognuna con il suo stile, dall'eleganza del Fiore spirituale ai meme puri. Ma non finisce qui: ci sono in palio anche le Capsule eSport 2025. Queste verranno assegnate in diretta quando vedremo una Pentakill, un Barone rubato, un Drago rubato, un Atakhan rubato o il leggendario momento Silver Scrapes (quando una serie al meglio delle cinque va fino in fondo). Coinbase si unisce alla festa, con drop di Forzieri Hextech e Chiavi e dando ai fan l'occasione di partecipare ad un'estrazione di due biglietti per i Mondiali 2025 in Cina. Inoltre, per aumentare ancora il divertimento, Secretlab rilascerà un codice sconto esclusivo per le sedie... non perdetevelo! Meglio seguire le partite in diretta, perché ciascuna ricompensa è legata a un momento o a una giornata di partite specifica. Ecco tutti i drop:Giornata d'apertura: emote “Non l'ho appiccato io il fuoco!”È probabile che il fuoco l'abbia appiccato Millio. O forse è stato il suo amichetto. In ogni caso, questa emote cattura l'espressione che facciamo quando uno scontro a squadre va terribilmente male. In arrivo il giorno 1 dell'MSI.Inizio della fase eliminatoria: emote “Flex casuale”Ashe canalizzare la sua energia del Vero Ghiaccio in questo flex dal sangue freddo. È il modo perfetto di dire che hai fatto da carry senza dire che hai fatto da carry. Riuscite a indovinare a cosa si ispira?Finale eliminatoria superiore: emote “Sempre in forma”Non è solo la sua magia ad attrarre l'attenzione: Aurora ci sa fare coi cappelli. Questa emote è perfetta per quando fate una bella giocata con un certo stile.Ultima giornata della fase eliminatoria: emote “AVANTI TUTTA!”Kindred Fiore spirituale fa un'entrata maestosa a cavallo di Lupo, ricorda quasi La storia infinita...Giorno della Finale: emote “POTERE SMODATO!”Quando a Vancouver c'è da giocare, Jax non si limita a contrattaccare, ma carica tutta la sua energia. Che siate in vantaggio di kill o che stiate vincendo la partita, questa emote porta tutta l'energia dei playoff.Giorno della Finale: emote “Tutto incartato”Cassiopeia ha preso Teemo, letteralmente. In pieno stile Fiore spirituale, questa emote è un po' a metà tra l'adorabile e "forse dovrebbe scappare".Giorno della Finale: emote “FORTE”Sett Fiore spirituale è immerso in una ciotola fumante di Ramen, sembra che abbia appena vinto una partita da solo e che se ne sia guadagnato ogni boccone. È la ricompensa perfetta per i giocatori che si abbuffano in corsia.Per ottenere queste ricompense esclusive dell'MSI 2025, assicuratevi di seguire ogni partita IN DIRETTA su LoLEsports.com avendo effettuato l'accesso con il vostro ID Riot.ABBONAMENTI TWITCHGli abbonamenti Twitch tornano per l'MSI! Tutti gli abbonati ai canali Twitch di LoL Esports hanno vantaggi come emote e distintivi personalizzati per la chat, visione senza pubblicità e riconoscimenti durante le trasmissioni in diretta. Vi ricordiamo che Riot si impegna ad allocare una parte dei proventi al Global Revenue Pool, che supporta leghe e squadre nell'ecosistema dell'eSport di LoL.Vantaggi dell'abbonamentoAbbonarsi ai canali Twitch di LoL Esports sblocca una serie di vantaggi, tra cui:Visualizzazione senza pubblicità: Godetevi lo spettacolo senza interruzioni.Emote esclusive dell'evento per la Chat di Twitch: Mettete in mostra il vostro tifo in chat con emote uniche.Distintivi del canale di Twitch: Sfoggiate la vostra lealtà con distintivi speciali per abbonati.Punti Canale: Ottenete e riscattate punti per interazioni divertenti.Chat per soli abbonati: Partecipate a discussioni esclusive.Vantaggi aggiuntivi per Abbonamenti a pagamento e regalatiEmote di gioco "Non così": I fan che si abbonano ai nostri canali eSport usando un abbonamento a pagamento o regalato* su Twitch riceveranno una nuova emote di gioco di Hwei dopo aver riscattato la ricompensa nel proprio inventario Twitch. Per qualificarsi per le ricompense di gioco:

Collegate i vostri account Riot e Twitch.

Abbonatevi ad un canale partecipante con un abbonamento a pagamento o regalato.

Riscattate la ricompensa nel vostro inventario Twitch.

Distintivo chat evento: Novità dell'MSI: chi si abbona con abbonamento a pagamento o regalato* riceve un distintivo per chat globale esclusivo dell'evento da aggiungere alla propria collezione.SCEGLI L'MSI 2025Sono tornati i Pick’Em powered by AWS, e per la prima volta in assoluto sbarcano all'MSl. Che siate analisti veterani o che vogliate solo sostenere le vostre squadre preferite, i Pick'Em consentono ai fan di tutto il mondo di pronosticare i risultati dell'MSI e ottenere esclusive ricompense di gioco. Ecco tutto quello che dovete sapere per iniziare.Fase 1: Play-inL'MSI di quest'anno inizia con la fase dei Play-in con quattro squadre. Il vostro compito sarà quello di prevedere come andrà il girone:1° posto (2-0) - passa2° posto (2-1) - passa3° posto (1-2) - eliminata4° posto (0-2) - eliminataTrascinate le squadre sul posto dove credete arriveranno. Guadagnerete punti selezionando le squadre che avanzeranno, ancora di più se ne indovinerete il piazzamento esatto. Le scelte per i Play-in potranno essere effettuate fino alla prima partita del 27 giugno.

Fase 2: EliminatorieDopo i Play-in, il Pick'Em riapre per le Eliminatorie, un girone a doppia eliminazione da otto squadre. Stavolta, farete tutte le scelte insieme, proprio come ai Mondiali o nel VALORANT Champions. Fate un pronostico su vincitori e sconfitti di ciascun round, fino alla Finalissima. Le scelte per le Eliminatorie potranno essere effettuate fino alla prima partita del 1o luglio.Ricompense dei Pick'EmPotete provare a fare una Scelta perfetta o scegliere le squadre per quanto vi piace il loro simbolo. Comunque giochiate, c'è del bottino che vi aspetta ad ogni livello di risultati. E dato che le ricompense si accumulano, più in alto arriverete, più vi porterete a casa. Ecco cosa potete guadagnarvi:PartecipazionePlay-in - Emote Dr. Mundo & Gnar “VENDESI”Playoff - 1 Capsula eSportLivello B (Top 50%) - 1 Capsula + Emote Teemo “Il mio regalo speciale” + ricompense di partecipazione.Livello A (Top 25%) - 2x Capsule + Emote Yi “Losco” + tutte le ricompense di partecipazione e di livello B.Top 2.500 finalisti - Aspetto Hwei Fiore spirituale, sblocco campione Hwei, 3 Capsule e tutte le emote dei livelli inferiori.Scelta perfetta - TUTTI gli aspetti supremi e tutte le ricompense dei livelli precedenti!Il Pick'Em dell'MSI è la vostra prima occasione del 2025 per sfoggiare la vostra conoscenza e guadagnarvi bottino epico. Iniziate la ricerca e fate le vostre scelte!ESPERIENZA OPERA GX Siamo entusiasti di avere Opera GX, il browser preferito degli eventi globali di LoL Esports, attivo per il 2025: offrirà ai fan di alcune regioni accesso speciale e funzionalità di visione del torneo tramite il browser web. Questa collaborazione darà agli utenti di Opera GX modo di godersi un'esperienza di visione coinvolgente per tutto l'MSI, con accesso integrato a mod personalizzate, un hub per il co-streaming e tanto altro.Co-streaming MSI 2025League of Legends Esports continua ad espandere le sue iniziative di co-streaming, così l'MSI 2025 vedrà la formazione di co-streamer più ampia della storia del torneo. È prevista la partecipazione di oltre 75 co-streamer, che offriranno ai fan di tutto il mondo nuovi e diversi modi di partecipare all'evento in molte lingue e stili diversi. Mantenendo l'approccio dei passati eventi internazionali, il programma di co-streaming MSI 2025 resta solo su invito, mettendo in evidenza dei creativi della community che hanno coperto le leghe regionali nel corso dell'anno. Questo approccio porta volti noti sul palcoscenico globale, dando ai fan l'occasione di vivere il torneo insieme alle loro personalità preferite. Inoltre, tutte le squadre qualificate per l'MSI 2025 sono state invitate a ospitare l'intero evento in co-streaming e incoraggiate a collaborare con i creatori di contenuti ufficialmente affiliati. Sveleremo la formazione completa dei co-streamer da remoto il 19 giugno, mentre quelli in loco verranno annunciati in prossimità dell'ultima settimana del torneo.Per tutti gli altri creatori di contenuti, restano valide le normali Linee guida per i creatori di contenuti.MSI HUD 2025L'MSI di quest'anno presenterà il passo successivo nella continua iterazione del nostro Heads Up Display (HUD) per gli eventi globali di League of Legends. Abbiamo riorganizzato le informazioni sulla partita e gli obiettivi principali in alto al centro dello schermo, così che i fan possano capire le dinamiche al volo, che inizino a seguire dal primo minuto o al minuto 23. Inoltre, abbiamo riposizionato le telecamere POV dei giocatori pro e modificato gerarchia e chiarezza visiva sulla parte bassa dello schermo. In generale, crediamo che questo design consolidi le informazioni e l'azione dello sport per i nostri fan veterani e gli spettatori normali di LoL Esports, aprendo al contempo la possibilità per i nuovi giocatori di entrare nel fandom su qualunque dispositivo scelgano di adottare. Continueremo a monitorare il feedback dei fan con attenzione, mentre continuiamo ad evolvere e raffinare l'esperienza dell'HUD.CLASSIFICA DI POTENZA GLOBALE FORNITA DA AWSI Global Power Rankings powered by AWS tornano per l'MSI, con aggiornamenti quotidiani al termine di ogni giornata di gioco. Il modello tiene traccia dei risultati del torneo per modificare dinamicamente le posizioni delle squadre, dando ai fan una prospettiva fresca sul panorama mondiale ogni giorno.Con le ultime tre partite dell'MSI, la sezione “Highlight” verrà aggiornata con nuove squadre che otterranno titoli particolari in base alle loro prestazioni dell'MSI, tra cui:Miglior avanzamento: la squadra con il cambio di posizione più significativo dall'inizio alla fine dell'MSIPrestazione più sorprendente: la squadre che ci ha fatti impazzire con una vittoria incredibile contro una squadra più in alto in classificaAccendi il fuoco che hai dentro: celebriamo la vincitrice dell'MSI o una nuova squadra prima in classificaPROMO ASPETTI MSI 2025Per l'MSI 2025, Hwei Fiore spirituale è stato scelto come campione e aspetto ufficiale per la ripartizione dei proventi di LoL Esports. I fan possono sostenere le proprie squadre preferite acquistando l'aspetto Hwei Fiore spirituale (1350 RP), il Bundle Set bordo (2340 RP) o il Bundle Chroma (4110 RP), mentre le singole Chroma per Hwei Fiore spirituale saranno disponibili a 290 RP ciascuna. Una volta incoronati i campioni, presenteremo degli accessori Vincitore MSI celebrativi, inclusa un'Icona Vincitore MSI (250 RP) e un'Emote Vincitore MSI (350 RP), in continuità con la tradizione di onorare i vincitori. Una parte dei proventi di tutte le offerte Hwei Fiore spirituale e Vincitore MSI verrà condivisa con le squadre di LoL Esports che competono nel 2025, rafforzando il nostro impegno nel sostenere l'ecosistema competitivo.Promozione aspetti del Torneo internazionaleDal 14 al 22 luglio, daremo ai giocatori l'occasione di acquistare gli stessi aspetti usati dalla squadra vincente durante la Finale con un grosso sconto! Scegliete bundle specifici per i ruoli a sconto del 50%, con prezzi dinamici in base a quel che già possedete, o scegliete aspetti individuali scontati del 33%.Nota: Gli aspetti Supremi, Variante mitica, Gloriosi e Trascendenti non sono inclusi in questa promozione. Se uno di questi aspetti verrà usato durante la finale, verrà sostituito con un aspetto idoneo comparabile.MSI GADGETS 2025I fan possono celebrare le loro squadre e i loro professionisti preferiti con la serie abbigliamento MSI 2025, una collezione che cattura lo spirito del tema di quest'anno, "Accendi il fuoco che hai dentro", e trae ispirazione dalla splendida città ospitante, Vancouver. La collezione presenta audaci capi premium nella colorazione rossa e nera classica dell'MSI, che incarnano l'energia dell'evento. Per coloro che non possono presenziare all'MSI, alcuni pezzi della collezione saranno disponibili online a partire dal 19 giugno per un periodo limitato. La disponibilità può variare su base regionale. Tutto l'abbigliamento venduto in loco è prodotto in Canada al 100% e con orgoglio. Il link allo shop . PORTELLONE POSTERIORE MSISe partecipate all'MSI di persona, ricordatevi di fermarvi all'MSI Tailgate prima delle partite dal 10 al 12 luglio! L'MSI Tailgate è aperto al pubblico e per accedervi non è necessario un biglietto per gli incontri.Attivazioni RiotRiftboundSiate tra i primi giocatori del Nord America a provare Riftbound, il gioco di carte collezionabili di League of Legends! Ispirato ai vostri campioni e alle vostre ambientazioni di League preferite, questo TCG collezionabile sarà presente all'MSI e gli eventi demo sono aperti al pubblico senza biglietto per l'evento. Quest'occasione per dare un'occhiata ai nostri ultimi mazzi di prova avrà una disponibilità limitata, e anche se non potrete portarvi a casa i mazzi di prova, ci sarà un'altra divertente ricompensa promozionale per coloro che oseranno provare Riftbound. Tenete d'occhio i nostri canali social per l'annuncio delle iscrizioni! Incontri con gli sviluppatori di LoLPassate prima delle partite per incontrare dl vivo coloro che danno vita a League of Legends. Raccontate la vostra storia di LoL, o magari fate loro sapere quale campione dovrebbe ricevere un buff, ma non dimenticatevi di prendere il vostro poster da collezione gratuito Fiore spirituale illustrato dall'artista nordamericano Dave Rapoza.CosplayerSiamo entusiasti che alcuni incredibili cosplayer si uniscano a noi per la festa della Fioritura selvaggia! Fatevi fotografare con Yunara di @dear.chuu, Hwei Fiore spirituale di @futaricosplay, Nidalee Fiore spirituale di @zephye_cosplay, Ashe Fiore spirituale di @kyasarin.cosplay e Lux Fiore spirituale di @hai_yun2 all'MSI Tailgate, e non dimenticatevi di taggare @lolesports! Gonfiabile Morgana Fiore spiritualeMorgana Fiore spirituale arriva insieme alla Fioritura selvaggia e agli spiriti Akana all'MSI Vancouver dal 10 al 12 luglio! Alta più di 6 metri, la troverete a torreggiare fuori dal Pacific Coliseum.Attivazioni Partner globaliOMEN e HyperXI nostri partner ufficiali di LoL Esports, OMEN e HyperX, vi invitano a passare dal Muro dei graffiti, che si trova subito dietro la biglietteria, davanti alla Morgana gonfiabile. Non dimenticate di lasciare un segno sul muro e di farvi una foto con la Morgana gigante per lo scatto pre-evento perfetto.CoinbasePunite il Barone con Coinbase x League of Legends all'MSI Tailgate! Entrate nella nostra gigantesca fossa del Barone e cogliete l'attimo per mettere a segno la Punizione perfetta da 900/900. Se sarete precisi, sbloccherete collezionabili esclusivi. Inoltre, fermatevi a scoprire come avere la possibilità di vincere l'esperienza fan definitiva. Toro RossoMettete alla prova la vostra forza nel Red Bull High Striker. Brandite il martello e provate a fare abbastanza punti da distruggere il Nexus e conquistare la vittoria. Basta colpire abbastanza forte da raggiungere il logo Red Bull per provare la vostra forza, evocatori.Laboratorio segretoSecretLab torna come partner ufficiale per le sedute dell'MSI 2025, sostenendo i migliori giocatori sul palco con sedie da campionato. Visitate lo stand SecretLab per provarle di persona e ottenere un codice sconto esclusivo per gli acquisti online. Partecipate alle attività del loro stand per avere l'occasione di vincere i biglietti per la Finale MSI 2025 e una spilla speciale Poro. Inoltre, non perdetevi l'occasione di incontrare le vostre personalità preferite: tenete d'occhio i social SecretLab per maggiori dettagli!Un grazie enorme a tutti i nostri global partner che sostengono l'MSI 2025! Questa stagione, i brand di livello mondiale AWS, Cisco, HyperX, Mastercard, Esports World Cup, Mercedes-Benz, OMEN, Opera GX, OPPO, Red Bull, Secretlab, Verizon, oltre al nostro nuovo partner Coinbase, collaboreranno per portare esperienze di un altro livello ai fan dell'eSport di LoL. Che seguiate l'azione di persona o che la guardiate da lontano, i nostri partner sono essenziali per innovazioni tecnologiche, funzionalità dei prodotti, ricompense, gadget e tanto altro nei nostri eventi.Se verrete a Vancouver per l'MSI 2025, preparatevi per una città che è metà foresta pluviale costiera e metà parco giochi urbano. Circondata da oceano, montagne e foreste, è un luogo dove natura e città vanno a braccetto, e c'è davvero tanto da esplorare. Salite sulle montagne russe di Playland (a pochi passi dal Pacific Coliseum), o decollate con FlyOver, un'esperienza 4D che vi porta per tutto il paese senza lasciare la città. Potreste anche riconoscere parti della città dai vostri film e show preferiti, dato che Vancouver è una delle location preferite delle produzioni di Hollywood. Che vogliate ammirare panorami montani, scoprire specialità locali, o perdervi in quartieri unici, questa città vi farà vivere ogni tipo di avventura. Per trovare altre ispirazioni per il vostro viaggio, andate su destinationvancouver.com , e date un'occhiata a stayvancouverhotels.com per ricevere offerte esclusive per i pernottamenti.