Milano, uomo di 69 anni ucciso in casa: indagano gli investigatori della squadra mobile

Una serata di sangue a Milano, dove un uomo di 69 anni è stato ucciso nella sua abitazione. L'omicidio si è consumato nell'appartamento dell'uomo all'ultimo piano della scala D nel condominio al civico 8 di via dei Panigarola, un palazzo popolare dell'Aler in zona Corvetto.

I soccorritori sono stati allertati dalla coinquilina dell'uomo, la quale ha raccontato di una presunta lite avvenuta poco prima tra la vittima e due nordafricani. Tuttavia, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il 69enne era già deceduto a causa delle coltellate ricevute.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile, guidati da Marco Calì, che hanno effettuato tutti i rilievi per cercare di cristallizzare la scena del crimine. L'uomo, stando a quanto finora appreso, non aveva precedenti di polizia particolarmente rilevanti.

Le indagini sono ancora in corso per cercare di identificare i responsabili dell'omicidio. La comunità locale è stata scossa da questo tragico evento e le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza della zona.

La città di Milano è unita nel cordoglio per la vittima e la sua famiglia, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

Altre News per: milanouomoanniuccisocasaindaganoinvestigatori