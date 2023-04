Call of Duty: Mobile - Stagione 4: Veiled Uprising inizia il 27 aprile

A partire dalle 02:00 del 27 aprile, i giocatori dovranno scoprire i segreti che si nascondono inCall of Duty: Mobile – Stagione 4: Rivolta Celata.Ricco di nuovi contenuti misteriosi che includono una nuova mappa MP - Arsenal, la nuova modalità Ground War: Skirmish, nuove armi come il Marakov, un paio di eventi a tema e molto altro ancora.





Qui il trailer della Season 4

Call of Duty: Mobile – Stagione 4: Rivolta Celata offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare50 livelli di ricompense del Battle Pass, con una nuova fornitura di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come American Bulldog - Inner Crimson e Dame - Toxic Claws, così come la nuova classe Shock Wave BR e l’arma OTs 9 SMG, oltre a una serie di progetti arma, biglietti da visita, emblemi, Call of Duty Points e altro ancora che verranno lanciati nel corso della stagione!

Inoltre, dopo l'epica stagione 2022, culminata con le migliori squadre di tutto il mondo che si sono affrontate dal vivo, in collaborazione con ESL FACEIT Group e ospitata dalla Snapdragon Pro Series, il Call of Duty: Mobile World Championship torna nel 2023 con un enorme montepremi di 1,3 milioni di dollari (USD). Con l'inizio della Stagione 4, il 27 aprile alle 02:00, tutti i giocatori idonei diCall of Duty: Mobile potranno competere per ottenere ricompense di gioco, tra cui nuove armi e operatori, equalificarsi per le fasi successive, in cui potranno competere per una parte del montepremi.

Pensato per giocatori di ogni livello,il Call of Duty: Mobile World Championship 2023 si svolgerà in più fasi, con partite competitive attraverso le Snapdragon Pro Series in Nord America, Medio Oriente/Europa/Nord Africa, India, America Latina e Giappone. La prima fase segna l'inizio di questo emozionante evento competitivo globale. Tutti i giocatori idonei che si registrano per partecipare riceveranno una nuova cornica, una skin per l'arma e un biglietto da visita.

La Fase Uno inizierà il 27 aprile alle 02:00 e durerà fino alle 02:00 del 14 maggio, durante la quale tutti i giocatori idonei che accumuleranno 100 o più punti nelle partite classificate si qualificheranno per la Fase Due. Inoltre, saranno disponibili nuove ricompense per l'accumulo di punti nelle partite classificate ogni settimana della Fase Uno.

