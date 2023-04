Teslagrad 2 Recensione

Dieci anni dopo il primo capitolo arriva finalmente Teslagrad 2. La protagonista Lumina si è schiantata su una terra nuova e sconosciuta. Ora deve tornare a casa e ricongiungersi con la sua famiglia. Lumina sfrutterà il potere dell'elettromagnetismo ed esplorerà un'antica mappa piena di pericolose trappole, creature selvagge e tecnologie dimenticate.



Incontrerà diversi personaggi misteriosi, si impegnerà in epiche battaglie con i boss e, acquisirà una moltitudine di abilità, tra cui l'abilità Blink e il Water Blink. Tutto questo mentre esplora un grande mondo di ispirazione nordica pieno di oggetti nascosti da collezionare e segreti da svelare. In questo viaggio ci saranno molti pericoli, nemici e scenari mozzafiato, accompagnati da musiche epiche. Teslagrad 2 è il primo Metroid-vania 2D che permette al giocatore una grande esplorazione pur avendo una missione ben precisa.



Appena inizia il gioco il giocatore viene catapultato sotto la superficie. Qui troverà dei nemici e, grazaie al suo potere elettrico,tornerà sana e salva in superficie.è pieno di enigmi e rompicapo. Molti di questi enigmi si basano esclusivamente sulla fisica e molte volte si morirà senza nemmeno accorgersene. Per fortuna il sistema diè stato studiato per rendere l'avventura poco stressante e molto divertente. Giocando si sbloccheranno molti potenziamenti che aiuteranno la piccola Lumina a farsi strada nella. Questipermetteranno alla protagonista di scivolare, teletrasportarsi, ecc. Usando il Blink, la magia del teletrasporto elettrico, si è in grado di difendersi o di eludere gli attacchi dei nemici.

Se inizialmente saltare e teletrasportarsi potrà sembrare semplice, continuando nell'avventura le cose si complicheranno e lamolte volte avrà la meglio. Quindi avvolte il titolo potrà sembrare un pò frustrante. Le abilità sono sparse in tutti i livelli e sono quasi impossibili da perdere. Gli amanti delle sfide saranno felici. Tecnicamente il titolo è molto bello. Suil livello di dettaglio è abbastanza alto; è molto fluido e coloratissimo, sembra di vedere un cartone animato in tv. Altro punto di forza è sicuramente ildei personaggi presi di peso dalla mitologia nordica. Anche isono ben riusciti, alcuni molto particolari e dalle dimensioni esagerate. Il comparto sonoro è di primo livello, con unaricca di canti inquietanti e di pezzi nordico-steampunk.

prende ciò che ha reso grande il primo titolo e lo espande ai massimi livelli. Tecnicamente valido e con unasolida che garantirà ore di divertimento a ogni tipo di giocatore. Tuttavia,e giocabilità potevano sicuramente essere migliorati.è unche consiglio vivamente a tutti.

Voto 8/10

