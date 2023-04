Lightning Strikes Twice: Teslagrad 2 disponibile ora

Il tanto atteso seguito di uno dei più amati rompicapo platform indie arriva su PC e console insieme alla versione definitiva del suo predecessore di grande successo: prendili entrambi oggi tramite Teslagrad Power Pack Edition



Quasi 10 anni e oltre 2 milioni di vendite dopo il debutto della serie Teslagrad originale, lo sviluppatore Rain Games e l'editore Modus Games hanno annunciato oggi cheè ora disponibile su PC, Nintendo Switch e PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Il celebre ritorno dell'incomparabile rompicapo a piattaforme è stato confermato in una delle sorprese più scioccanti durante la presentazione dell'Indie World Showcase di Nintendo insieme alla rivelazione e al lancio di Teslagrad Remastered , un ritorno potenziato agli esordi della serie di avventura rompicapo a piattaforme deliziosamente elettrica con nuovissime contenuto.Il trailer di lancio di Teslagrad 2 campiona la grande avventura che attende i giocatori, visioni itineranti della tecnologia Steampunk ospitata in un'enorme torre abbandonata insieme alle terre selvagge circostanti lungo i fiordi, riccamente ispirate al folklore nordico. Scorci segreti, pericoli surreali e tesori perduti da tempo che attendono gli avventurieri nel trailer di presentazione e lancio di oggi di Teslagrad 2 , l'emozionante seguito di quasi dieci anni di lavoro

Caratteristiche di Teslagrad 2:

Una nuova eroina elettrizzante: guida il pericoloso viaggio di Lumina verso casa, da un atterraggio di fortuna a una straordinaria realizzazione di competenze dormienti con l'arte perduta della Teslamanzia

guida il pericoloso viaggio di Lumina verso casa, da un atterraggio di fortuna a una straordinaria realizzazione di competenze dormienti con l'arte perduta della Teslamanzia Un mondo di mistero: la terra remota e abbandonata di Wyrmheim abbraccia panorami disegnati a mano, cupe caverne e un punto di riferimento della grande architettura steampunk

la terra remota e abbandonata di Wyrmheim abbraccia panorami disegnati a mano, cupe caverne e un punto di riferimento della grande architettura steampunk Poteri sovralimentati: salta con grazia, plana e sfuggi al pericolo con l'aiuto di poteri elettrici intuitivi e soddisfacenti e un vasto set di abilità Teslamante

salta con grazia, plana e sfuggi al pericolo con l'aiuto di poteri elettrici intuitivi e soddisfacenti e un vasto set di abilità Teslamante Enigmi peculiari: risolvi perplessità e supera gli ostacoli affrontando enigmi realistici progettati per stuzzicare la curiosità di un avventuriero e premiare il pensiero creativo

risolvi perplessità e supera gli ostacoli affrontando enigmi realistici progettati per stuzzicare la curiosità di un avventuriero e premiare il pensiero creativo Immagini sorprendenti: la natura selvaggia disegnata a mano trabocca di vita un'emozionante miscela di pastelli e toni tenui, che danno vita agli ambienti cupi ma evocativi di Teslagrad

Immagini revisionate: le immagini aggiornate conferiscono un nuovo aspetto incantevole al debutto originale di Teslamancy

le immagini aggiornate conferiscono un nuovo aspetto incantevole al debutto originale di Teslamancy Miglioramenti abbaglianti: Aggiunte e perfezionamenti leggeri elevano l'avventura, rendendo i nuovi playthrough intuitivi e soddisfacenti

Aggiunte e perfezionamenti leggeri elevano l'avventura, rendendo i nuovi playthrough intuitivi e soddisfacenti Nuove sfide: i Teslamancers troveranno 10 sfide completamente nuove create per mettere alla prova le loro migliori capacità di risoluzione dei puzzle

Caratteristiche di Teslagrad Remastered:





Altre News per: lightningstrikestwiceteslagraddisponibile