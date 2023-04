Design Week - Nacon svela la Gaming Room

In occasione della Design Week, Nacon ha voluto scoprire uno degli spazi più cari ai giocatori: la Gaming Room.

La stanza del gioco è un luogo che racchiude molteplici caratteristiche, dall’arredamento al comfort, deve essere sicuramente funzionale per il gioco ma è anche il micro mondo dove sentirsi sempre a proprio agio.Come per ogni altro spazio, anche per la Gaming Room il design è fondamentale per studiare al meglio ogni angolo ed è necessario per ricavare aree dedicate allo svago, al riposo ma anche al relax.Abbiamo realizzato un video e abbiamo curiosato nelle stanze di due Creators : Top games (@top_games_italia) e Lorenzo Longoni (@longx93).Le loro stanze non sono solo un luogo, sono il loro mondo, dove nascono e si sviluppano le idee, dove i creator trovano la felicità.La gaming Room non è solo uno spazio ma una dimensione personale fatta di luci, schermi e oggetti cari. Uno spazio dove tutto prende vita.

