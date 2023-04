Haiducii torna ospite in tv in Germania: Sarà stupendo

Haiducii è prontissima per il suo nuovo tour estivo 2023 e nuovi progetti discografici molto importanti. Ma non è finita qui. La celebre cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache tornerà ospite in tv in Germania molto presto. Fra pochi giorni sarà la super ospite vip a ZDF, nella trasmissione ZDF-Fernsehgarten 2023 – Episodio 1.

La famosa artista Haiducii, ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004 e vincitrice di numerosi dischi d’oro, diamante e platino con la hit evergreen Dragostea Din Tei ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Kevin Dellino per la rivista DiTutto. La popolare e amata artista di Mne S Toboy Horosho (Nara Nara Na Na), I Need a Boyfriend, More ‘n’ More e Respira ha rivelato: "Ogni volta che torno in un Paese diverso dall’Italia o dalla Romania, sento un legame personale e professionale particolare. Avverto un’immensa riconoscenza da parte mia a tutti coloro i quali ormai da vent’anni amano e cantano Dragostea DinTei, sostenendo ancora oggi Haiducii, senza essere loro figlia o parente naturale. Tornare in tv in Germania, ospite di una trasmissione seguitissima con un grandissimo share, mi rende ancora più entusiasta. Potrò così entrare nelle case dei tedeschi con la mia musica e abbracciarli con le vibrazioni dei suoni. In Germania negli ultimi 4 anni consecutivi sono stata presente nella Chart Show TV della rete RTL. Tornare a ZDF, nella trasmissione ZDF-Fernsehgarten 2023 – Episodio 1, sarà stupendo".

Ha poi proseguito a DiTutto.it: "Della Germania ricordo tanto il rispetto per la natura, la gente con tanta voglia di vivere, cantare e un’infinità di chilometri e concerti, doppi dischi di platino ricevuti e tanto amore ricambiato che dura ancora oggi. Posso dire che la Germania sia uno dei Paesi dove ho fatto più concerti. Uno dei ricordi più incredibili è stato quando la compagnia aerea con la quale viaggiavo mi ha perso la valigia e ho dovuto fare tre eventi stratosferici indossando sempre lo stesso outfit con il quale avevo viaggiato. Il primo fu l’apertura dello stadio di Berlino dove l’Italia l’anno successivo vinse la Coppa del mondo di calcio, l’altro fu il DTM Formula 3 dove ero testimonial della Mercedes e il terzo un concerto classico. Ero arrivata in Germania poco prima del primo evento e tutto era già chiuso. Viva la moda italiana e la carica del pubblico tedesco".

Per poi concludere: "Sarà un’estate con la valigia sempre pronta e tanta musica. La preparazione non è soltanto fisica, come anche canora per la quale mi sto allenando, ma anche di strategia della quale però si occupa il mio manager, ovvero mio marito. La musica viaggia in Rete con la velocità della luce o del suono. Noi dobbiamo essere lì prima di salire sul palco. In realtà, oggi come oggi, la preparazione per un’artista è davvero a 360 gradi".

Altre News per: haiduciitornaospitegermaniasaràstupendo