LA SUMMER OF NERF 2023 PARTE DA EARTH DAY A ROMA

Per intrattenere bambini e famiglie, Nerf sarà presente al Villaggio per la Terra dal 21 al 25 aprile a Roma presso Villa Borghese. Un’occasione imperdibile per passare delle giornate all’aria aperta praticando sport e movimento in compagnia dei propri cari.





Giunta ormai alla 53° edizione, il 22 di aprile si festeggia la Giornata Mondiale della Terra, fondata dalle Nazioni Unite per celebrare il Pianeta. Per l’occasione, dal 21 al 25 aprile, Earth Day Italia istituirà a Villa Borghese il Villaggio per la Terra: il cuore verde di Roma sarà trasformato in una vera e propria cornice per gli oltre 600 eventi che si succederanno nei vari giorni, tra attività sportive, culturali e artistiche. I mitici blaster Nerf, da sempre sinonimo di divertimento all’aria aperta, saranno presenti alla manifestazione per porre attenzione sull’importanza di uno stile di vita attivo con l’arena della Summer of Nerf, un percorso adrenalinico creato affinché i più piccoli possano vivere appieno lo spirito sportivo dell’evento.



Veicolo di inclusione, amicizia e aggregazione, lo sport è un linguaggio globale che riveste un ruolo fondamentale nell’apprendimento di pratiche collaborative e di comportamenti rispettosi per il proprio corpo. Promuovere la funzione educativa dello sport e la sua importanza nella creazione di sane abitudini è da sempre uno dei principali obiettivi di Hasbro, che per l’occasione porterà la nuova arena itinerante del brand Nerf per far divertire tutti coloro che vorranno mettersi in gioco: lo stimolante percorso consentirà ai più piccoli di destreggiarsi tra slalom, ostacoli e bersagli dimostrando, anche a sé stessi, le proprie abilità. L’arena di Roma darà il via alla Summer of Nerf 2023, un vero e proprio Tour che toccherà le principali città italiane per promuovere i valori del divertimento in compagnia e all’aria aperta, il tutto praticando del sano movimento.



Le giornate della manifestazione saranno costellate di numerose attività volte a mostrare alle nuove generazioni i piaceri della vita all’aria aperta. Il Villaggio per i Bambini ospiterà laboratori e attività didattiche che insegneranno ai più piccoli le meraviglie della natura, per incentivare la volontà di passare più tempo fuori dalle mura di casa e di fare attività fisica, mentre il Villaggio Sport4Earth, con il patrocinio del CONI e del CIP Comitato Italiano Paralimpico, offrirà la possibilità di sperimentare gratuitamente le varie discipline sportive con tornei, prove e incontri con grandi campioni. L’arena Nerf, posizionata in un contesto così dinamico, si configura come anello di congiunzione tra i due scenari, per motivare i bambini al movimento tramite pratiche divertenti, capaci di stimolare la loro autonomia e intraprendenza.



Non resta altro da fare che recarsi a Villa Borghese dal 21 aprile, zona Galoppatoio, dalle 9 alle 19 tutti i giorni, per scoprire le prossime tappe estive in tutta Italia e per mettersi alla prova con le adrenaliniche sfide targate Nerf!



