Tim Summer Hits 2025 - stasera su Rai 1 il debutto con Carlo Conti e Andrea Delogu: tutti gli ospiti

Questa sera, venerdì 13 giugno, torna in prima serata su Rai 1 il grande spettacolo musicale dei Tim Summer Hits 2025. Alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu, pronti a dare il via alla stagione estiva con una serata all’insegna della musica e dello spettacolo in diretta da Piazza del Popolo, a Roma.

Il primo appuntamento dello show vedrà sul palco alcuni dei nomi più noti della scena musicale italiana. Tra gli ospiti attesi: Achille Lauro, Alex Britti, Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez insieme a Clara, Gabry Ponte e Ghali.

La scaletta della serata prevede inoltre le esibizioni di artisti molto amati dal pubblico come Gigi D'Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi con Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai e The Kolors.

Piazza del Popolo continuerà a fare da cornice anche ai prossimi appuntamenti televisivi del Tim Summer Hits, confermandosi il cuore pulsante dell’evento che celebra la musica live nel pieno dell’estate italiana.