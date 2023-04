TEUFEL Remise en forme con il giusto sound

Il conto alla rovescia per l'estate è (già) iniziato. Per rimettersi in forma in vista dell'arrivo della bella stagione non è mai troppo tardi. Dal risveglio muscolare, ai trattamenti fai da te, il countdown per essere al top è iniziato!



Avere poi una propria playlist per allenarsi è l’ideale: è stato provato, infatti, che ascoltare musica con bpm che accelerano di pari passo con la frequenza cardiaca rende questa fase dell'allenamento più efficace. Allo stesso modo, la musica migliora le prestazioni nella fase centrale del workout.



Grazie ai dispositivi audio di Teufel (cuffie o speaker portatili) sarà possibile non solo allenarsi al meglio, ma anche farlo con una qualità audio davvero eccellente



• Parola d’ordine “Gradualità”: riprendere ad allenarsi senza esagerare è il primo passo per ottenere risultati sul lungo periodo.

• Un bel riscaldamento: Per i runner? Riscalda i muscoli delle gambe con qualche skip! Oppure, per fare ginnastica a corpo libero? Qualche semplice esercizio per le spalle può essere ideale!

• Prova qualcosa di nuovo: per esempio integrare gli allenamenti con attività complementari per rinforzare l’intero organismo è molto importante. Inoltre, variare le attività può far scoprire nuove passioni!

• Rimani positivo: la costanza, l’attitudine giusta e la corretta dose di attività permetteranno di migliorare sempre nel tempo, mantenersi in salute ed evitare fastidiosi dolori in futuro. • Ogni sport ha la sua musica ideale! Per realizzare una playlist di allenamento perfetta c’è quindi un trucco: prendere in considerazione i bpm di ogni canzone. Far corrispondere il tempo della musica con la frequenza cardiaca prevista renderà qualsiasi allenamento più efficiente.



REAL BLUE NC



con cancellazione attiva del rumore, Bluetooth e un’autonomia lunghissima queste cuffie sono perfette per ogni situazione. La cancellazione del rumore è ibrida e digitale. Altoparlanti HD lineari grandi e leggeri con camera posteriore ventilata e suono preciso, con bassi profondi adatti per audio ad alta risoluzione. Autonomia di circa 55 ore senza ANC, oltre 41 con ANC, con sistema vivavoce e tecnologia Qualcomm cVc per chiamate. Prezzo €229,99



REAL BLUE TWS2



ultimissima novità del marchio le nuove cuffie in-ear

Real Blue TWS 2 sono dotate di soppressione attiva del rumore e di

una batteria a lunga durata. Comode da indossare, grazie anche alle

cinque paia di auricolari in silicone super morbido inclusi, con misure

che vanno dalla XS alla XL, sono adatte a qualsiasi orecchio. Possono

essere utilizzate anche in modalità Trasparenza, che inverte la

soppressione del rumore e permette così di ascoltare i suoni esterni.

Inoltre, l’integrazione con l’app proprietaria Teufel Headphones

permetterà agli audiofili più accaniti di gestire l’equalizzazione delle

cuffie in-ear direttamente da smartphone. Prezzo €149,99



BOOMSTER



Suono deciso e potente, il Boomster è il

compagno perfetto per fare esercizi e / o rilassarsi con il

giusto sound, sia al chiuso che all’aperto. Dal suono

flessibile. La protezione certificata di questo sound system

dagli schizzi d'acqua è stata possibile solo implementando

una costruzione chiusa, che offre tra l'altro anche vantaggi

acustici. Con tecnologia Dynamore, sviluppata a Berlino,

crea un palcoscenico stereo virtuale che va oltre le proprie

dimensioni. Prezzo €369,99



BOOMSTER GO



questo diffusore Bluetooth è disponibile in

cinque colorazioni. Resistente all’acqua in conformità allo

standard IPX 7 e dal corpo gommato questo device è dotato di

un’acustica incredibile, per qualsiasi occasione. È possibile

abbinare anche due BOOMSTER GO e riprodurre il suono in

sincrono in modalità stereo. Durante la corsa, in mountain bike

o in allenamento, durante un viaggio con zaino in spalla, è

sempre in grado di regalare ai tuoi momenti la giusta colonna

sonora. Prezzo €99,99 - Prezzo set €179,99



AIRY SPORTS

cuffie in-ear con driver HD lineare ed efficace riduzione del suono esterno. Bluetooth con apt-X® e AAC per lo streaming di musica in qualità CD da Spotify, Amazon Music, Youtube, Apple Music e altro. Impermeabile certificata IPX7, adatto per il nuoto (immersione temporanea), la doccia e il kite surf e tempo di riproduzione fino a 25 ore, funzione di riproduzione automatica appena accoppiate al dispositivo. Disponibili in 5 varianti colore. Prezzo €119,99 ora in offerta a €69,99



