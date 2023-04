Briefing Battlefield - Leviatano in azione

Abbatti le forze ostili con la Divisione Leviatano dall'11 al 25 aprile nell'evento Leviatano in azione

Raggiungerci sul campo di battaglia per un nuovo evento speciale, disponibile dalle 14:00 CEST dell'11 aprile alle 14:00 CEST del 25 aprile.



Ovunque le forze ostili minaccino il futuro dei Dis-pat, la temuta divisione Leviatano è lì per abbatterle. Come membro della task force d'élite di Blasco, la tua missione è sabotare l'operazione del nemico e costringerlo alla ritirata.

Questa è Shutdown

Credi di sapere tutto sui combattimenti ravvicinati? Ti sbagli. Ti diamo il benvenuto in Shutdown, in cui l'unico alleato è la tua squadra e il tempo ti è nemico. Collabora e coordinati alla perfezione con i tuoi compagni e domina il nemico in due turni per vincere:

Attacca, piazza e proteggi - Infiltrati negli obiettivi nemici e piazza i Lance (novità della modalità Shutdown), proteggili e guadagna più punti possibili.



Difendi, trova e disattiva - Individua ed elimina i portatori dei Lance, impedisci al nemico di recuperare i Lance lasciati e disinnesca senza esitare qualsiasi ordigno venga piazzato.



Domina questi obiettivi e sarai inarrestabile. In questa esperienza 8 contro 8 su scala ridotta focalizzata sulla fanteria, svolgere il ruolo della propria classe è fondamentale. Nessuno resterà indietro. Ricorda: massima efficienza. Ne va dell'intera squadra.





Shutdown offre nuove dinamiche che consentono di giocare a Battlefield in nuovi modi:

Concentrati sull'obiettivo - Il Lance : L'ESA-500 Lance è un dispositivo portatile a microonde che danneggia le unità dati in un raggio d'azione limitato. Gli attaccanti possono piazzarlo dove preferiscono all'interno di aree obiettivo predeterminate, contenenti casse di unità dati. Finché il Lance resta operativo, gli attaccanti guadagnano punti fino all'arresto di tutti i sistemi causato dal dispositivo. I difensori, invece, possono disattivarlo con una breve interazione. Per vincere in Shutdown è necessario giocare d'astuzia ed essere più furbi del nemico. Piazza il Lance allo scoperto per attirare il nemico, nascondilo in un angolo, proteggilo con i tuoi gadget e lanciabili, oppure escogita un altro approccio di tuo gusto. La scelta è tua.

: L'ESA-500 Lance è un dispositivo portatile a microonde che danneggia le unità dati in un raggio d'azione limitato. Gli attaccanti possono piazzarlo dove preferiscono all'interno di aree obiettivo predeterminate, contenenti casse di unità dati. Finché il Lance resta operativo, gli attaccanti guadagnano punti fino all'arresto di tutti i sistemi causato dal dispositivo. I difensori, invece, possono disattivarlo con una breve interazione. Per vincere in Shutdown è necessario giocare d'astuzia ed essere più furbi del nemico. Piazza il Lance allo scoperto per attirare il nemico, nascondilo in un angolo, proteggilo con i tuoi gadget e lanciabili, oppure escogita un altro approccio di tuo gusto. La scelta è tua. Arresto del sistema : Quando un Lance piazzato realizza punti sufficienti in un obiettivo, ne provoca l'arresto e lo rimuove completamente dalla mappa. Aspettati un'ondata di caos crescente man mano che gli obiettivi vengono neutralizzati e la distanza con il nemico si riduce per forza di cose.

: Quando un Lance piazzato realizza punti sufficienti in un obiettivo, ne provoca l'arresto e lo rimuove completamente dalla mappa. Aspettati un'ondata di caos crescente man mano che gli obiettivi vengono neutralizzati e la distanza con il nemico si riduce per forza di cose. Conquista la vittoria: Giocherai un turno come attaccante e uno come difensore. Al termine del primo turno, cambierai fazione e tornerai in azione. In queste partite dal ritmo frenetico, vince chi ottiene più punti come attaccante.

Shutdown si gioca sulle varianti più piccole di Manifesto, Esposizione, Relitto e Punto critico.





Il bottino



Sono disponibili nuove ricompense da ottenere, riscattare e acquistare durante lo scontro con il nemico nei panni della Divisione Leviatano. Ottieni nastri giocando a Shutdown per sbloccare le ricompense di gioco uniche disponibili durante l'evento Leviatano in azione. Il negozio disporrà inoltre di bundle gratuiti da riscattare e di 3 nuovi bundle acquistabili.







Ricompense di gioco - Settimana 1



15 nastri - Portafortuna arma epico "Contagio"

40 nastri - Skin arma epica "Kilobyte" per AK-24

75 nastri - Set Specialista epico "Esecuzione di codice" per Paik

Ricompense di gioco - Settimana 2

15 nastri - Portafortuna arma epico "Marchio della morte"

40 nastri - Skin veicolo rara "Autorità di dominio" per AH-64GX Apache Warchief

75 nastri - Set Specialista epico "Servizio interrotto" per Casper

Oggetti del negozio gratuiti

Settimana 1 - Portafortuna arma raro "Divisione Leviatano"

Settimana 2 - Skin arma rara "Attivazione" per AM40

Settimana 1-2 - Bundle Attivazione del negozio - 2400 monete Battlefield

Set Specialista leggendario "Bootkit" per Angel

Skin arma epica "Forza bruta" per Avancys

Skin veicolo rara "Download" per EBLC-Ram

Sfondo scheda utente epico "Prova del fuoco?"

Skin arma leggendaria "Accesso terminale" per M5A3

Copricapo epico "Fantasma" per Blasco

Sfondo scheda utente raro "Sembianze distrutte I"

Settimana 1-2 - Bundle Disattivato del negozio - 1400 monete Battlefield

Set Specialista epico "Mente geniale" per Irish

Skin arma epica "Crittografato" per AM40

Skin veicolo epica "Broker cloud" per RAH-68 Huron

Skin arma rara "Alias" per M44

Piastrina scheda utente rara "Violazione"

Plus XP raro di 1 ora

Settimana 2 - Bundle Override epico del negozio - 1400 monete Battlefield

Set Specialista epico "Cybergeddon" per Dozer

Skin arma epica "Sabotatore" per SFAR-M GL

Skin veicolo epica "Stato solido" per M1A5

Skin arma epica "Soppressore" per SWS-10

Portafortuna arma raro "Dirottatore"

Suggerimenti e trucchi per dominare in Shutdown

Consigli generali:

Usa i fumogeni. Possono celare i Lance, chi li trasporta e chi li sta disinnescando.

Provoca l'arresto degli obiettivi vulnerabili. Riceverai un bonus cospicuo prosciugando tutti i loro punti. Concentrati sugli obiettivi con meno punti residui.

Osserva il nemico. Giocherai ogni partita di Shutdown sia come attaccante, sia come difensore. Qualsiasi strategia dominante utilizzata da un team nemico può essere sfruttata contro di esso nel turno successivo.

Attaccanti

Gioca in maniera creativa. I Lance possono essere piazzati ovunque. La tua creatività e i confini della zona obiettivo sono i tuoi unici limiti. Usa strategicamente gadget ed equipaggiamento.

Svolgi il ruolo della tua classe. Con il ritorno al sistema delle classi, ogni classe ricopre un ruolo distinto. I tuoi alleati avranno bisogno di te al tuo meglio per rianimazioni, rifornimenti, rientri avanzati, raccolta di informazioni e infiltrazione. Adattati alla partita e sperimenta.

Difensori

Proteggi i Lance caduti. Quando un Lance provoca l'arresto di un obiettivo, o quando il portatore di un Lance viene ucciso, il Lance resta in gioco per 60 secondi prima di ricomparire al QG degli attaccanti. Evita il recupero a ogni costo.

Impara a conoscere la mappa. Gli attaccanti useranno percorsi prevedibili per avvicinarsi agli obiettivi. Impara quali sono, prepara imboscate e gli attaccanti sull'obiettivo non saranno un problema.

Ora che hai tutte le informazioni necessarie, siamo estremamente felici di averti in gioco in Shutdown! Ci siamo divertiti tantissimo durante il playtest interno e sappiamo che offre quel caos ravvicinato che apprezza la nostra community. Ovviamente, ci sono anche nuovi elementi estetici su cui mettere le mani.

Per concludere: resta con i tuoi compagni di squadra, svolgi il ruolo della tua classe, adattati al nemico e, soprattutto, punta all'obiettivo.

Buon divertimento e buona fortuna!

