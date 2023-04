Nintendo - Indie World

ESPLORA GLI AVVENTUROSI TITOLI INDIE IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH DURANTE L’ULTIMO INDIE WORLD SHOWCASE



La nuova presentazione invita gli spettatori a un tour di oltre 20 giochi indie, tra cui Blasphemous 2, Mineko's Night Market e Shadows Over Loathing



Nintendo ha presentato oggi un nuovo Indie World Showcase, che comprende un elenco di oltre 20 giochi indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2023 e oltre. Tra i molti punti salienti della presentazione c'è stata la rivelazione di Blasphemous 2, insieme al primo trailer del gioco e all’annuncio del lancio nell'estate 2023. L’evento ha anche rilasciato la notizia che il gioco di ruolo d’avventura comico Shadows Over Loathing, pieno zeppo di gangster, mostri e misteri, arriva nel Nintendo eShop più tardi nel corso della giornata di oggi.Altri giochi presenti includono Mineko's Night Market, il simulatore d'avventura in cui una ragazza curiosa esplora la sua vivace nuova casa alla base del Monte Fugu, in uscita per Nintendo Switch il 26 settembre; My Time at Sandrock, l'accattivante seguito di My Time at Portia, che uscirà quest'estate; OXENFREE II: Lost Signals, ambientato cinque anni dopo gli eventi di OXENFREE, in arrivo su Nintendo Switch il 12 luglio, e l'aggiornamento gratuito Relics of the Old Faith per Cult of the Lamb, che verrà lanciato il 24 aprile, con nuove sfide, nemici e modi per tenere in riga i non credenti per il gioco "cult" di simulazione.Per vedere il video completo, visita Indie World Showcase – 19/04/2023 (Nintendo Switch) e ottieni ulteriori informazioni sull’ Indie World Hub.Qui di seguito le informazioni più dettagliate sui giochi presentati:Mineko’s Night Market di Meowza Games e Humble Games: Nei panni dell'adorabile Mineko in questo gioco d'avventura e di simulazione commerciale, farai vari lavori, amicizia con i cittadini e creerai oggetti peculiari per il mercato notturno settimanale. Ci sono un sacco di cose da fare, come partecipare a sfilate, a corse di gatti ed esibirsi sul palco. E se hai solo voglia di esplorare, l'isola ha molti segreti da scoprire ed enigmi da risolvere. Fermati al Mineko’s Night Market, aprendo un negozio su Nintendo Switch il 26 settembre.My Time at Sandrock di Pathea Games e PM Studios: Attraverso una storia avvincente piena di dozzine di personaggi e missioni secondarie, hai il compito di riportare una comunità del deserto post-apocalittico al suo antico splendore in questo sequel di My Time at Portia. Raccoglierai risorse per assemblare macchine e trasformare un'officina abbandonata in una struttura finemente attrezzata. Perché non avventurarsi in antiche rovine e cercare le reliquie? O salutare la gente del posto e fare amicizia? Questa città è popolare tra i mostri, quindi abbattili in un combattimento corpo a corpo. Inoltre, se possiedi il gioco principale, dopo il lancio del gioco sarà disponibile una versione multiplayer online separata, così insieme ai tuoi amici potrete aiutare Sandrock a prosperare insieme. My Time at Sandrock verrà lanciato su Nintendo Switch quest'estate.PlateUp! di It’s happening e Yogscast Games: Crea, decora e automatizza il ristorante dei tuoi sogni nel simulatore di gestione PlateUp!, il gioco in cui molti clienti affamati chiedono a gran voce pasti a velocità fulminee. Gestisci sia la cucina che la parte anteriore della casa per mantenere felici i tuoi clienti. Alla fine di ogni turno generato casualmente, puoi acquisire nuovi elettrodomestici ad alta tecnologia come i forni turbo per migliorare la tua cucina e rendere la tua prossima avventura al ristorante ancora più vincente. Fino a tre amici possono unirsi a te in modalità locale o online per aiutarti a gestire il tuo impero culinario. Servi delle prelibatezze quando PlateUp! verrà lanciato su Nintendo Switch a ottobre.Quilts and Cats of Calico di Monster Couch: Crea una trapunta perfetta con pezzi di tessuto fantasia in questo adattamento del gioco da tavolo Calico. Posiziona i pezzi su una tavola e cuci i bottoni per segnare punti e attirare adorabili gatti. Ogni gatto ha un modello preferito, quindi ricama con stile per diventare un esperto creatore di trapunte. Puoi anche prenderti del tempo per personalizzare i tuoi gatti e dare loro un aspetto fantastico. Mettiti comodo con un massimo di tre amici in multiplayer locale e online, unisciti a partite classificate contro giocatori online o cimentati nelle sfide settimanali. Coccolati con Quilts and Cats of Calico, in arrivo su Nintendo Switch questo autunno.Portale del NecroDancer di Tic Toc Games e Brace Yourself Games: In questo spin-off di Crypt of the NecroDancer, muoviti a ritmo di musica in combattimenti basati sulle corsie. I mostri voleranno verso di te, quindi segui le istruzioni sullo schermo per calciarli sul marciapiede. Ognuno ha uno schema di movimento diverso e alcuni richiedono più colpi per essere sconfitti. Affronta divertenti battaglie con i boss e uno speciale minigioco per ciascuna delle trame dei cinque personaggi. Mantieni vivo il ritmo quando Portale del NecroDancer verrà lanciato su Nintendo Switch quest'anno.A Little to the Left Cupboards & Drawers di Max Inferno e Secret Mode: Altri enigmi ti aspettano nel DLC a pagamento Cupboards & Drawers per A Little to the Left. Metti in ordine in 25 nuovi enigmi mentre esplori un mondo di piccoli spazi, scomparti segreti e oggetti sorprendenti infilati in ogni cassetto. Nuove affascinanti illustrazioni e scenari sono inclusi anche in questo DLC, che verrà lanciato su Nintendo Switch questo giugno.Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler’s Pack di Vine e Yacht Club Games: Immergiti in altri rompicapi roguelite nel DLC gratuito Puzzler's Pack per Shovel Knight Pocket Dungeon. Avventurati nei panni di due nuovi personaggi giocabili, metti alla prova la tua abilità negli enigmi con Quandary Challenges e fatti strada attraverso le sconcertanti sale di Castle Quandary. Puoi anche fare una visita a Mr. Hat per oltre 20 cappelli in-game per modificare le corse o raccogliere alcune nuove ingegnose reliquie nel negozio di Chester. Questo DLC arriverà su Nintendo Switch questa primavera.Cult of the Lamb Relics of the Old Faith di Massive Monster e Devolver Digital: Dozzine di nuovi oggetti, reliquie e nemici sono sparsi in dungeon rivisitati, sorvegliati da nuove versioni dei quattro vescovi guardiani. Riporta il tuo bottino alla setta con nuovi edifici da costruire e seguaci da reclutare, oltre a una nuova missione sbloccabile. E dopo aver completato il gioco, mantieni viva la fede con le nuove modalità Permadeath, Gauntlet e Boss Rush. Relics of the Old Faith sarà lanciato su Nintendo Switch il 24 Aprile.ANIMAL WELL di Shared Memory e Bigmode: In questo suggestivo mondo pixelato, andrai alla ricerca di tesori scoprendo gradualmente un ambiente denso. Dove andare dipende solo da te. Qui vivono molte creature interessanti, ma alcune potrebbero essere ostili, quindi stai attento. Gli oggetti raccolti possono essere utilizzati in vari modi, ad esempio per fuggire rapidamente o per farsi aiutare da creature amiche in caso di necessità. C'è molto da scoprire, quindi armati di oggetti e vedi cosa riesci a trovare. Tira fuori il tuo coraggio e la tua curiosità per ANIMAL WELL, in uscita su Nintendo Switch quest'inverno.Crime O’Clock di Bad Seed e Just For Games: Non c'è tempo da perdere in questo gioco di puzzle-esplorazione: hai oltre 40 casi da risolvere nel tempo e nello spazio. Ci sono molte epoche da visitare, dall'Età dell’Oro a un cyberfuturo. In ogni epoca, vedrai come si sviluppano le scene del crimine a seconda dei frammenti di tempo, e l'azione in un'epoca può cambiare gli eventi in un'altra. Viaggiando nel tempo, incontrando i personaggi e risolvendo ogni caso, la tua mappa cambierà e verranno sbloccate altre avventure. Non perdere Crime O'Clock quando verrà lanciato su Nintendo Switch il 30 giugno.Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered di Rain Games e Modus Games: Sfrutta i poteri elettromagnetici per risolvere enigmi basati sulla fisica e muoverti senza problemi attraverso ambienti di ispirazione scandinava. Tuttavia, questa terra nasconde molti pericoli, poiché bestie spaventose si frappongono al tuo cammino. Impara l'arte della Teslamanzia e sconfiggile per scoprire altre aree da esplorare. Inoltre, potrai giocare a una versione rimasterizzata del primo Teslagrad con una grafica migliorata e 10 livelli di sfida aggiuntivi nella Teslagrad Power Pack Edition, che contiene entrambi i giochi e che arriverà su Nintendo Switch nel corso della giornata di oggi. È inoltre possibile acquistare Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered separatamente nel corso della giornata.Shadows Over Loathing di Asymmetric Games LLC: Ambientato negli anni '20 nell'universo di West of Loathing, Shadows Over Loathing è un esilarante gioco di ruolo pieno di battute, gag e figure a bastoncino. Avventurati in un mondo tentacolare in bianco e nero pieno di rane parlanti e orrori vari. Ci sono anche un sacco di ruoli da interpretare, dalla marcia al ritmo dei propri piani nefasti come Agente Jazz al tenere in mano la cagliata del cosmo come Mago del Formaggio. La versione digitale di Shadows Over Loathing è in lancio su Nintendo Switch nel corso della giornata odierna. Saranno presto disponibili presso molti rivenditori i preordini per l'edizione fisica del gioco, che verrà rilasciata in autunno.Blasphemous 2 di The Game Kitchen e Team 17: Chiama a raccolta tutte le anime callose e ferite: torna a seguire il Penitente attraverso una terra misteriosa e piena di incubi in questo sequel del platform hack'n-slash Blasphemous, divertente come un incubo. Esplora un mondo oscuro che è fedele al gioco originale con i suoi combattimenti basati sull'abilità e difficili elementi platform, ma che migliora anche il suo caratteristico stile pixel art e la gamma di abilità a tua disposizione. Con sistemi di progressione, costruzioni personalizzate e un set di mosse ampliato, il tuo giudizio ti aspetta su Nintendo Switch quest'estate.OXENFREE II: Lost Signals di Night School Studio e Netflix: Cinque anni dopo gli eventi di OXENFREE, Riley fa ritorno a Camena, la sua città natale, per indagare su dei misteriosi segnali radio. Sintonizza la radio per comunicare con gli esseri soprannaturali, manipola il mondo che ti circonda e fai attenzione a una setta oscura che tenta di aprire un portale che altera la realtà. Durante l'esplorazione della città, utilizza il nuovo sistema di conversazione walkie-talkie per entrare in contatto con i contatti locali. Le tue scelte avranno un impatto sullo sviluppo di Riley, sulle sue relazioni e sulla storia. Sintonizzati su OXENFREE II: Lost Signals, in uscita su Nintendo Switch il 12 luglio. I preordini iniziano oggi sul Nintendo eShop.Questo Indie World Showcase include anche un entusiasmante panoramica di molti altri giochi indie in arrivo in futuro per Nintendo Switch:Paper Trail di Newfangled Games, un gioco d'avventura in cui si piega, si torce e si ruota il mondo stesso per risolvere enigmi e superare ostacoli, che verrà lanciato ad agosto.Little Kitty, Big City di Double Dagger Studio, in cui una tranquilla pennichella si trasforma in un'avventura stravagante, piena di esplorazioni sandbox e di gattini personalizzabili, che verrà lanciata nel 2024.Chants of Sennaar di Runedisk e Focus Entertainment, che verrà lanciato il 5 settembre e che presenta un labirinto senza fine in cui le lingue antiche sono sia la serratura che la chiave.Brotato di Blobfish e Seaven Studio, un arena shooter roguelite che permette di impersonare una patata che brandisce fino a sei armi alla volta per combattere orde di alieni, in lancio quest'anno.

Escape Academy: The Complete Edition di Coin Crew Games e iam8bit, con enigmi di fuga creati a mano che possono essere giocati in locale o online con gli amici, che verrà lanciato in autunno.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach di Steel Wool Studios e ScottGames: Nell'ultimo capitolo dei giochi horror per famiglie vestirete i panni di Gregory, un ragazzino intrappolato per una notte nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear. Con l'aiuto di Freddy Fazbear in persona, Gregory deve sopravvivere alla caccia quasi inarrestabile dei personaggi reimmaginati di Five Nights at Freddy's e a nuove, terribili minacce. Five Nights at Freddy's: Security Breach è disponibile da oggi.

Bomb Rush Cyberfunk di Team Reptile, un gioco in cui si può ballare, dipingere, fare trucchi, affrontare i poliziotti e raggiungere nuove vette di graffiti, che verrà lanciato il 18 agosto.L'ultima presentazione Indie World ha rivelato annunci e aggiornamenti su oltre 20 titoli in arrivo su Nintendo Switch. Tra i punti salienti della presentazione, l’annuncio di Blasphemous 2 (in uscita quest'estate), la data di uscita di Mineko's Night Market il 26 settembre e la notizia che Shadows Over Loathing, Teslagrad 2,Teslagrad Remastered e Five Nights at Freddy's: Security Breach saranno tutti disponibili nel corso della giornata.













Riepilogo delle informazioni chiave per i titoli principali:

Titolo Data di lancio europea su Nintendo Switch Teslagrad 2

Teslagrad Remastered Più tardi nella giornata di oggi Shadows Over Loathing Versione digitale: più tardi nella giornata di oggi Versione fisica: Autunno 2023 Cult of the Lamb

Relics of the Old Faith 24 Aprile 2023

Shovel Knight Pocket Dungeon

Puzzler’s Pack DLC Primavera 2023

A Little to the Left

Cupboards & Drawers Giugno 2023

Crime O'Clock 30 Giugno 2023

OXENFREE II: Lost Signals 12 Luglio 2023

I pre ordini iniziano oggi

My Time at Sandrock Estate 2023

Blasphemous II Estate 2023

Mineko's Night Market 26 Settembre 2023

PlateUp! Ottobre 2023

Quilts & Cats of Calico Autunno 2023

Rift of the NecroDancer 2023

ANIMAL WELL Quest’inverno 2023



Riepilogo delle informazioni chiave per titoli aggiuntivi:

Titolo Data di lancio europea su Nintendo Switch Five Nights at Freddy's:

Security Breach Più tardi nella giornata di oggi Bomb Rush Cyberfunk 18 Agosto 2023 Chants of Sennaar 5 Settembre2023 Escape Academy: The Complete Edition Autunno 2023 Brotato 2023 Little Kitty, Big City 2024

