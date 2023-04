Crash Team Rumble: la Closed Beta inizia il 20 aprile

E' arrivato il momento di reclutare i propri compagni di squadra e prepararsi ad andare a caccia di frutta, perché la Closed Beta di Crash Team Rumble inizia domani, 20 aprile alle 19.00, e si concluderà lunedì 24 aprile alle 19.00. Tutti coloro che hanno preordinato il gioco per Xbox o PlayStation potranno partecipare a questo esclusivo periodo di beta, impersonando gli iconici eroi e villain dell’universo di Crash, in un 4 vs 4 team arena rumble.

La Closed Beta presenta 5 personaggi molto amati dai fan, tre uniche arene ricche di azione e di sorprendenti opportunità strategiche e una serie di modalità che metteranno a dura prova il temperamento delle squadre.

Di seguito, alcuni dettagli su cosa sarà incluso nella Closed Beta:

I 5 personaggi giocabili saranno Crash, Coco, Tawna, Dingo e Neo Cortex

3 mappe

4 relic powers

Cross-play

Matchmaking pubblico e privato

Tutorial

