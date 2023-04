Etichette adesive personalizzate: come ottimizzare creazione e stampa

Un prodotto senza etichetta è un prodotto che non esiste. L'etichettatura è una procedura che è non solo parte integrante del processo di produzione, ma anche della fase successiva di promozione e marketing.

Quindi, se vendi dei prodotti, prima o poi dovrai anche scegliere una azienda specializzata che produca etichette adeguate. Parallelamente, dovrai dedicarti con attenzione a due fasi molto delicate:

La fase di ideazione dell'etichetta che vestirà i tuoi prodotti.



La fase in cui dovrai decidere come applicare le etichette, se manualmente o in modo automatico.

Processo creativo: l’ideazione delle etichette

La fase di ideazione può essere molto lunga: inizia nella tua testa, già quando hai pensato di dar vita a un business. Ma poi arriva il momento di concretizzare tutte le idee sotto forma di frasi, colori, caratteri e materiali. Puoi farlo da solo, ma per un risultato professionale è sempre meglio affidarsi a esperti di branding, di grafica e di comunicazione.

Le varianti da prendere in considerazione non sono solo di natura estetica. Potrebbero esserci ad esempio eventuali limiti dettati dal materiale di cui è fatto il prodotto da etichettare e la sua forma. Dovrai fare i conti anche con la consapevolezza che a seconda del materiale che sceglierai potrai avere una durata e una resistenza maggiore a fronte, magari, di un costo più alto. Al contrario, se punterai su etichette in carta riciclata, manderai un messaggio di sostenibilità ai tuoi potenziali clienti.

Senza contare che, per alcuni prodotti, potresti aver bisogno di etichette simili ma non uguali. Oppure, se il tuo mercato è internazionale, è buona pratica applicare una politica dei colori che sia ben accolta dalla cultura a cui si propone. Ad esempio, mentre nella maggior parte dei paesi occidentali, il rosso è il colore legato all'amore e ai sentimenti, in Africa, è il colore del lutto.

È quindi buona prassi differenziare le etichette quel tanto che basta per non risultare inopportuno a seconda dei destinatari.

Ciò vuol dire che, anche dopo aver messo fine al processo creativo dell'etichetta principale, dovrai creare una serie di variazioni su tema e l’unico modo che ti permette di ottimizzare i tempi in questa fase è la possibilità di usare un configuratore online evoluto. Le varianti dell’etichetta possono dipendere ovviamente da tanti fattori, non soltanto dalla necessità di rispondere a pubblici diversi. Il loro uso è molto frequente, ad esempio, nelle aziende che producono uno stesso prodotto in più versioni, come la marmellata o i succhi di frutta, in più gusti.

Quasi tutti i servizi online consentono di utilizzare un configuratore di etichette adesive, ma non tutti permettono, a partire da una configurazione di base, di aggiungerne altre senza dover ricominciare da capo. Con un configuratore evoluto, in pochi click puoi ottenere le tue etichette adesive personalizzate anche in più varianti, quindi più etichette che si differenziano solo graficamente e vengono configurate in un solo step.

L’applicazione delle etichette

Passiamo al secondo punto, il momento di applicare le etichette. Bisognerà scegliere la modalità, se farlo in modo automatizzato o manuale:

Nel caso in cui la produzione sia di tipo industriale con un numero elevato di pezzi da etichettare, quasi sicuramente questa operazione avverrà meccanicamente;

Se invece produci pochi pezzi, potresti aver optato per un processo manuale.

In entrambi i casi, per perdere meno tempo e avere risultati precisi, il consiglio è di valutare il tipo di rotolo che sarà fornito dall’etichettificio. Un rotolo non standard, ma personalizzato, consente infatti di ottimizzare il lavoro e i tempi necessari per l’applicazione, sia che avvenga manualmente che in modo automatico.

È possibile anche scegliere etichette fronte retro a bobina, una modalità di produzione in cui le etichette adesive vengono consegnate al cliente sul rotolo in modo alternato, prima l’etichetta frontale poi quella per il retro, in modo da rendere più veloce il lavoro di applicazione automatico.

Le fronte-retro sono un formato semplice da maneggiare e quindi rendono più agevole anche il minuzioso lavoro manuale.

In un configuratore online evoluto, inoltre, questa tipologia di etichette si personalizza con facilità, semplicemente scegliendo il formato fronte-retro, quindi con una sola configurazione per due etichette.

Il miglior servizio per la realizzazione delle etichette online

LabelDoo è uno storico etichettificio che mette in campo i tecnici e le tecnologie più all’avanguardia nella produzione di etichette personalizzate. I 50 anni di esperienza gli hanno permesso di conoscere le esigenze dei clienti in modo capillare e per questo ciò che offre soddisfa appieno i desideri e i bisogni di aziende di ogni tipo.

Molto apprezzata è proprio la configurazione online di etichette con la quale è possibile realizzare le proprie etichette in piena autonomia con un ventaglio di scelte molto ampio, tramite un configuratore evoluto.

E se prima di ordinare desideri valutare di persona la qualità di questo etichettificio, puoi richiedere una prova di stampa delle etichette LabelDoo , una riproduzione fedele di come sarà la tua etichetta: ordinando la prova di stampa, l’etichettificio rilascerà un voucher di pari valore da usare alla conferma definitiva dell’ordine.

La prova di stampa, in pratica, è gratuita!

