Etichette personalizzate. Come scegliere il materiale adatto?

Etichette adesive personalizzate: come dicevamo ad inizio anno: Wikabags è da poco sbarcata nel mondo del piccolo formato.

Il grado di personalizzazione ottenibile dalle nostre etichette è molto alto e tutto nelle vostre mani; il limite è solo la creatività che potrai scatenare.

Puoi scegliere il materiale, il colore, il formato e i dettagli, per rendere perfetto il risultato di stampa e creare l'etichetta perfetta per ogni scopo e ogni supporto.

Tanta scelta, tuttavia, lo sappiamo, può creare confusione. Per questo abbiamo deciso di creare delle mini guide sul mondo delle etichette personalizzate. Oggi cerchiamo di chiarire i diversi materiali che puoi selezionare durante la creazione di etichette personalizzate sul sito web di Wikabags.

ETICHETTE PERSONALIZZATE IN POLIPROPILENE

Sono le etichette personalizzate più richieste, più amate e versatili. Si adattano a usi molto diversi e garantiscono risultati eccezionali su tutti i supporti.

Per non dimenticare l'ambiente in cui viviamo, Wikabags utilizza solo inchiostri a base d'acqua. Tuttavia, il processo di stampa e il trattamento finale garantiscono comunque la resistenza del materiale, rendendo le etichette perfette anche lungo i bordi esterni.

Scegliendo il polipropilene, puoi togliere i freni alla tua immaginazione.

Ma quale alternativa scegliere tra quelle proposte dal nostro sito?

ETICHETTE PERSONALIZZATE IN POLIPROPILENE BIANCO

Solo un occhio distratto può non notare la differenza tra un bianco eccellente e un bianco normale. Abbiamo lavorato duramente per ottenere un colore che unisse naturalezza al giusto grado di lucentezza, partendo da una base trasparente come quella del propilene. Il risultato ci ha reso orgogliosi: risalterà il bianco perlato delle nostre etichette personalizzate, e i colori che deciderete di abbinare alla base bianca sapranno valorizzare ogni prodotto.

Le etichette personalizzate in polipropilene sono adatte per il confezionamento, per occhi attenti e in vari ambienti. Attirano l'attenzione sugli scaffali facendo risaltare qualsiasi pacchetto, bottiglia o borsa dall'anonimato.

Ottimo come sigillante per pacchi, in formati più piccoli, o per creare messaggi personalizzati su qualsiasi prodotto o documento per occasioni speciali, anniversari o promozioni.

ETICHETTE PERSONALIZZATE IN POLIPROPILENE ARGENTO LUCIDO

Tradizionalmente utilizzato per le etichette più tecniche del settore cosiddetto “bianco”, lo consigliamo come ottima alternativa al classico propilene bianco quando si vuole comunicare eleganza. L'argento alleggerisce le linee di qualsiasi confezione e trasmette immediatamente un senso di sobria raffinatezza, moltiplicando i riflessi luminosi senza mai essere invadente.

Splendido su packaging dolciario per il settore argenteria e gioielleria. Ma non solo. Inoltre, per rifinire composizioni floreali con colori freddi, libri e cancelleria raffinata.

E, infine, è ideale per i settori tech e meccanico.

POLIPROPILENE TRASPARENTE ESTRAIBILE

Il polipropilene removibile è la scelta migliore per oggetti preziosi, fragili o delicati che richiedono la possibilità di rimuovere l'etichetta in qualsiasi momento senza lasciare tracce. Pensa a occhiali, quadranti di orologi e smartwatch, display per smartphone e pellicole protettive.

La base trasparente del nostro propilene si presta a personalizzazioni e colori di ogni genere per unire l'utilità dell'etichetta alla comunicazione di messaggi e marchi.

Il tutto anche in un formato minimale.

ETICHETTE PERSONALIZZATE TRASPARENTI

Quanta fantasia hai? Ci auguriamo tanto perché, in questo caso, puoi farlo spazzare a 360°! Il polipropilene trasparente.

le etichette personalizzate hanno la caratteristica unica di farti scegliere se utilizzare o meno la base bianca sull'etichetta e in che misura, per poi mescolare a piacimento parti bianche, parti trasparenti e parti colorate. In questo modo potrai dare il giusto risalto a ogni elemento della tua grafica.

Non finisce qui. Puoi decidere se realizzare vetrofanie applicabili all'interno dell'area espositiva o tradizionali adesivi applicabili all'esterno. Immagina la gamma infinita di soluzioni possibili!

Non sarà un problema mostrare il prodotto contenuto in una confezione trasparente, in parte o totalmente, senza rinunciare alla bellezza, completezza e personalizzazione dell'etichetta.

L'elenco delle possibili applicazioni sarebbe molto lungo. Pensa ai prodotti alimentari, all'oro della pasta nella confezione opaca o al riso bianco incorniciato da un'etichetta che lascia intravedere i chicchi. O anche una scatola di praline di cioccolato che fa capolino dall'intarsio di una prestigiosa etichetta. Questi sono solo alcuni esempi.

Anche per le vetrofanie le possibilità sono innumerevoli: chi è proprietario di un negozio ha già pensato a come caratterizzare il messaggio di chiusura dell'estate? Perché non con un vetrofania che parla di te, comunica il tuo marchio e un semplice messaggio di servizio?

ETICHETTE PERSONALIZZATE IMPERMEABILI E OLEOREPELLENTI

Se invece è la resistenza che serve, il consiglio è di scegliere i materiali più avanzati in termini di idrorepellenza e oleorepellenza.

Nel settore delle etichette Wikabags trovi materiali speciali per l'etichettatura di bottiglie di vino e olio, accuratamente ricercati e di altissima qualità.

Non puoi sbagliare. Le tue bottiglie saranno protette da eventuali danni causati dalla fuoriuscita del loro contenuto.

Perfetto per bottiglie di vino e birra, ma anche olio e grassi, perché il materiale Ipanema Embossed White e Sirio Pearl Oyster è stato appositamente selezionato per darti tutta la tranquillità di un'etichetta sempre perfetta; antigoccia e antimacchia anche sui bordi!

ETICHETTE IN CARTA PERSONALIZZATE

La carta è un evergreen per chi cerca una soluzione economica dal gusto artigianale.

Ma dire carta non significa sempre la stessa cosa!

Noi di Wikabags preferiamo dare il nome corretto a ogni dettaglio.

CARTA BIANCA, PATINATA O LUCIDA

Le etichette in carta bianca sono state le prime ad essere introdotte sul mercato in versione lucida o opaca. Semplici, funzionali ed economici, sono una buona soluzione per molti prodotti artigianali, alimentari e non. La carta utilizzata da Wikabags garantisce un'elevata qualità e la varietà lucida conferisce al prodotto un aspetto più elegante. Si presta bene all'uso interno. Meno adatto all'esposizione all'esterno o al contatto con agenti esterni.

CARTA ORO O ARGENTO LUCIDA

Con la carta lucida in oro o argento dai un tocco di eleganza e lusso alle tue etichette, etichette regalo e packaging. Tradizionalmente utilizzati da fioristi e pasticceri, rendono preziosi i dettagli pur rimanendo una scelta economica. Se ne consiglia l'uso per interni.

