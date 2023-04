The Sims 4 svela i kit Oasi Verde e Tesori Nascosti

EA e Maxis hanno svelato oggi i Kit Oasi Verde e Tesori Nascosti di The Sims 4, disponibili dal 20 aprile per PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, sistemi PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con i kit The Sims 4 Oasi Verde e Tesori Nascosti, i giocatori avranno l'opportunità di creare case luminose, aperte e piene di verde o di mobili antichi e arredamento a cui sono affezionati.

Da un'idilliaca casetta per le piante, adatta a tutti gli amanti del giardinaggio, a uno scantinato pieno di mobili amati e tramandati nel corso degli anni, questo è il momento perfetto per creare la vostra fuga dal mondo frenetico in The Sims 4.