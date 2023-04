Diablo IV entra in fase Gold

A poco più di un mese dal lancio del gioco, previsto per il 6 giugno 2023, Diablo IV è ufficialmente entrato in fase Gold! L'attesissimo gioco è il quarto capitolo della serie che ha definito il genere arpg, e porterà ancora una volta i giocatori nell'oscuro mondo di Sanctuarium.

"L'entrata nella fase Gold è una tappa fondamentale per l'incredibile team di Diablo IV, che ha lavorato duramente alla realizzazione del nuovo capitolo di questo iconico franchise. Si tratta di un passo concreto e significativo verso il lancio del 6 giugno", ha dichiarato Rod Fergusson, general manager di Diablo. "Non vediamo l'ora che tutti i giocatori possano cimentarsi nel gioco completo, sia che si tratti di veterani del franchise, sia di giocatori che si avvicinano per la prima volta al titolo: prendere parte all'incredibile narrazione, provare le classi, le build dei personaggi ed esplorare ciò che l'endgame e l'oscuro mondo di Sanctuarium hanno da offrire".

Nell'industria videoludica, "Entrare in fase Gold" significa annunciare che lo sviluppo della build di lancio del gioco è terminato: Diablo IV ha quindi compiuto un passo importante verso la distribuzione ai giocatori di tutto il mondo. In Diablo IV, i player si uniranno alla lotta per salvare l'oscuro e gotico mondo di Sanctuarium dalla Beata Madre Lilith, combattendo orde demoniache di mostri lungo il percorso.

HIGHLIGHTS D'ORATI DALL'INFERNO

Gioca a modo tuo : i giocatori hanno più opzioni che mai per creare il personaggio che desiderano, scegliendo tra cinque diverse classi, una miriade di cosmetici, abilità e anche il percorso che desiderano intraprendere nel mondo di gioco.

: i giocatori hanno più opzioni che mai per creare il personaggio che desiderano, scegliendo tra cinque diverse classi, una miriade di cosmetici, abilità e anche il percorso che desiderano intraprendere nel mondo di gioco. Gameplay Open World : con una campagna completa, oltre 120 dungeon, decine di missioni secondarie, boss mondiali e tonnellate di aree da esplorare.

: con una campagna completa, oltre 120 dungeon, decine di missioni secondarie, boss mondiali e tonnellate di aree da esplorare. Nuovi Elementi Endgame: i giocatori possono continuare a migliorarsi e a mettere alla prova le loro abilità nell'endgame, attraverso il sistema di paragon, zone PvP, Dungeon dell'Incubo, Helltides e l'Albero dei Sussurri.

