UN MISTERIOSO NUOVO POKÉMON FARÀ PRESTO IL SUO DEBUTTO

Il mistero celato dietro un Pokémon appena scoperto nei contenuti scaricabili Il tesoro dell’Area Zero, in arrivo per Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. Un Pokémon appena scoperto comparirà anche nella nuova serie animata Orizzonti Pokémon, che ha appena esordito in Giappone e la cui uscita nel resto del mondo è prevista per quest’anno.



Ma che Pokémon è?!

Questo Pokémon sconosciuto ricorda il Pokémon leggendario Terapagos, ma il suo nome e la sua vera natura sono ancora avvolti nel mistero. È piccolo di statura e non particolarmente forte ma, quando il gioco si fa duro, è in grado di cristallizzare l'energia che ha in corpo per creare uno scudo protettivo. A quanto pare, può anche entrare in uno stato latente quando si sente in pericolo di vita, nascondendo la testa, gli arti e la coda nel suo guscio così da sembrare una gemma.?

Il tesoro dell’Area Zero porterà i giocatori oltre i confini della regione di Paldea e permetterà loro di esplorare ancora di più il mondo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

La nuova serie animata mostra un misterioso Pokémon in anteprima

La serie Orizzonti Pokémon, che ha fatto di recente il proprio debutto in Giappone, ha offerto un’occhiata in anteprima a un Pokémon appena scoperto. Ulteriori dettagli sulla nuova serie animata saranno annunciati in futuro. Per tenersi aggiornati su tutte le novità, i fan possono seguire @PokemonIT e @pokemonufficiale sui social media e iscriversi al canale ufficiale Pokémon di YouTube.

