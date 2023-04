Anticipazioni sulla terza stagione di Doc - Nelle tue mani: cast e dettagli

Sono trapelate interessanti anticipazioni sulla terza stagione di Doc - Nelle tue mani, la famosa fiction italiana che ha conquistato il pubblico negli ultimi anni. Il produttore televisivo e amministratore delegato di Lux Vide, Luca Bernabei, ha rivelato alcune informazioni sulla nuova stagione, compreso il cast.

Le riprese della terza stagione inizieranno a maggio, con il ritorno dei protagonisti Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni e Matilde Gioli. Inoltre, Marco Rossetti, che ha fatto la sua comparsa nella seconda stagione, tornerà anche nella nuova stagione.

Nonostante i dettagli siano ancora pochi, gli appassionati della serie possono aspettarsi nuovi colpi di scena e un'esperienza emozionante. La serie televisiva, che ha avuto un successo incredibile in termini di ascolti, non andrà in onda prima del 2024 a causa della lunga fase di ideazione e scrittura dei nuovi episodi.

Non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà nella nuova stagione di Doc - Nelle tue mani e di essere sorpresi dai nuovi sviluppi della trama.

