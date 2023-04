Madeline Smith, la donna che testa la fedeltà dei mariti per professione

Madeline Smith ha inventato il suo lavoro: viene pagata dalle donne per mettere alla prova la lealtà dei loro mariti. Questo mestiere è nato per caso, quando una donna le ha chiesto di verificare la fedeltà del suo partner e Madeline ha scoperto che i suoi sospetti erano fondati. In un'intervista a Newsweek, Madeline ha raccontato la sua storia e come è diventata un'esperta nel campo della fedeltà con un profilo TikTok molto seguito.

Il suo lavoro consiste nel contattare il partner della donna che lo ha assunto, e cercare di capire se è disposto ad essere infedele. Questo richiede tempo e fatica, ma Madeline è sempre onesta con tutti, indipendentemente dal genere. Ha testato principalmente uomini eterosessuali per donne, ma ci sono stati anche casi di uomini che hanno chiesto di testare le loro fidanzate o donne che vogliono testare le loro partner femminili.

Madeline ha visto di tutto nella sua carriera di tester di fedeltà, da uomini che vivevano doppie vite a coppie che vivevano insieme ma avevano segreti inconfessabili. Il suo lavoro non è facile, ma Madeline ha imparato a conviverci e ad affrontare ogni situazione con professionalità.

