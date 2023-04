Bullismo online: la storia di una ragazzina insultata e emarginata a scuola

La storia di unache viveva un vero e proprio incubo ogni giorno a scuola è emersa di recente. I suoi compagni la prendevano di mira e la insultavano, rendendole la vita un inferno. Dopo la denuncia della madre della vittima, la polizia ha aperto un'indagine e

I bulli avevano creato una chat dell'odio, in cui si scrivevano le indicazioni per l'umiliazione del giorno, chiamando la giovane "ebola" e consigliando agli altri di evitarla come fosse un virus. La giovane arrivava in ritardo a scuola per evitare i suoi compagni di classe, ma non sapeva di questa chat. La denuncia della mamma ha portato all'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma e alla messa in atto di incontri da parte della Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio con gli studenti della scuola di Latina dove i fatti sono accaduti. Il bullismo online ha gravi conseguenze per la salute mentale e il benessere delle vittime, e deve essere fermato.

